SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları 2025: Milli sporcu adayları için üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için yapılan yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Milli sporcu statüsündeki öğrenciler 17 Eylül 2025 saat 14.00’ten itibaren sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Eylül 2025 , 14:15 Güncelleme Tarihi :17 Eylül 2025 , 14:17
YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları 2025: Milli sporcu adayları için üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına başvurular 9-15 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreçte adaylar yalnızca ÖSYM'nin elektronik sistemini kullanarak tercihlerini iletti. Yerleştirme işlemleri adayların başarı durumu ve spor branşlarındaki kontenjanlara göre titizlikle yürütüldü.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

2025 YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Kayıtlar 22–26 Eylül'de

Üniversitelere kayıt hakkı kazanan milli sporcu adaylarının işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Adayların kayıt işlemlerini 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Üniversiteler, kayıt sırasında gerekli belgeler ve prosedürlerle ilgili detayları ayrıca duyuracak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu’ya TAKVİM’den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz
Dışişleri Bakanlığı’na yeni yerleşke! Başkan Erdoğan temel atma törenine katılacak!
Borsa İstanbul
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! TAKVİM sahada.... NSosyal’den sonra Küre geliyor: Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten A Haber’de enflasyon için net mesaj: 2026’da daha az hissedilecek
TAKVİM ne dediyse o! CHP’de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir’in evinde Kılıçdaroğlu’ndan ne isteyecek?
Türk Telekom
Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…
Emekliye 30 bin TL promosyon listesi geldi! Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti dahil 12 bankadan dev fırsat! 16.000 -19.000 TL üstü maaş alanlar...
Gürsel Tekin’den dikkat çekici açıklamalar! Partinin içine FETÖ sızdı | CHP’yi yok edecekler
Terörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplanıyor: Söz sırası akademisyenlerde
Sabahtan akşama ATV izlendi! Müge Anlı, Esra Erol ve Gözleri KaraDeniz ilk 3’te!
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Can Holding’in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul’da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL’yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
Ankara kılıç gösterdi CIA’in kuduz köpeği havladı! Rubin Trump’tan Türkiye kısıtlama istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
CHP’de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
İzmir’de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı’na geçici çöp izni