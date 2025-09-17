YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları 2025: Milli sporcu adayları için üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına başvurular 9-15 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreçte adaylar yalnızca ÖSYM'nin elektronik sistemini kullanarak tercihlerini iletti. Yerleştirme işlemleri adayların başarı durumu ve spor branşlarındaki kontenjanlara göre titizlikle yürütüldü.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

2025 YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız