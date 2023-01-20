Takdir-teşekkür öğrenme nasıl yapılır? E-okul VBS öğrenci giriş ekranı! eokulyd.meb.gov.tr ile e-karne NOT GÖRÜNTÜLEME sayfası...

E-OKUL KAPANACAK MI?

Öğrenciler, için e-Okul giriş ekranı açık olmaya devam edecek. Veliler ve İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne gününe kadar ve sonrasında e-Okul'a giriş yapabilirler.

Öğretmenlerin dönem sonunda e-Okul'a not girişi yapması, öğrencilerin ise sınav puanı görüntüleme çabası nedeniyle e-Okul'da dönem dönem yoğunluk yaşanıyor. Bu durum öğrenciler tarafından e-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.