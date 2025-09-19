ÖZYES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ÖZYES sonuçları açıklandı

(ÖSYM)

ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sonuç sorgulama işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI