ÖZYES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ÖZYES sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sonuç sorgulama işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.
ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Kayıt Tarihleri Belli Oldu
Yerleştirme sonucunda bir programa hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından 23 – 29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kayıt süreci yalnızca resmi iş günleri ve mesai saatlerinde yapılacak.
Bu nedenle adayların belirtilen süreyi kaçırmadan yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.
ÖZYES NEDİR?
ÖSYM tarafından düzenlenen ve yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla spor programlarına öğrenci alımını sağlayan sınavdır.