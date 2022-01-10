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    • Eğitim
    • 10.01.2022 09:19
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    • 10.01.2022 09:19
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    ÖSYM - Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 YKS ne zaman? YKS TYT-AYT-YDT sınav tarihi ise…

    2022 YKS ne zaman? ÖSYM - Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu? YKS TYT-AYT-YDT sınav tarihi açıklandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) her sene düzenlediği üniversite sınavı YKS TYT-AYT-YDT oturumlarıyla gerçekleşiyor ve 2022 yılının başlamasıyla birlikte başvuru ve sınav tarihi merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    2022 YKS ne zaman?

    2022 YKS ne zaman? Yeni bir yılın başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların başvuru ve uygulama tarihleri araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Üniversiteye girişte zorunlu olan YKS özellikle merak ediliyor, peki üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu? YKS TYT-AYT-YDT oturumları şeklinde düzenleniyor ve sınav tarihi de her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirleniyor. YKS ile ilgili merak konusu olan pek çok sorunun cevabı haberimizde yer alıyor.

    2022 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart'ta son bulacak.

    2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilecekler.

    2021-YKS'ye başvuru işlemi nereden yapılır?

    Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

        Adaylar 2021-YKS'ye girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

        Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
        1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
        2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi
        Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.) Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim ÖSYM - Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 YKS ne zaman? YKS TYT-AYT-YDT sınav tarihi ise…
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