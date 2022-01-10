ÖSYM - Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 YKS ne zaman? YKS TYT-AYT-YDT sınav tarihi ise…

2022 YKS ne zaman? Yeni bir yılın başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların başvuru ve uygulama tarihleri araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Üniversiteye girişte zorunlu olan YKS özellikle merak ediliyor, peki üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu? YKS TYT-AYT-YDT oturumları şeklinde düzenleniyor ve sınav tarihi de her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirleniyor. YKS ile ilgili merak konusu olan pek çok sorunun cevabı haberimizde yer alıyor.
2022 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart'ta son bulacak.
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilecekler.
2021-YKS'ye başvuru işlemi nereden yapılır?
Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.