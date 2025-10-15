ÖSYM ALES/3 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025 | ALES/3 geç başvuruları ne zaman, ücret ne kadar?

ÖSYM takvimine göre ALES/3 sınavı için geç başvuru tarihi 21 Ekim 2025 Salı günü olarak açıklandı. Başvuru işlemleri yalnızca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek. Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmaları ve ödemelerini çevrim içi olarak tamamlamaları gerekiyor.
Geç Başvuru Ücretinde Artış Var
2025 yılı ALES/3 için standart başvuru ücreti 850 TL olarak belirlenmişti. Ancak geç başvuru yapan adaylar için bu ücret, %50 oranında artırılarak 1.275 TL olarak uygulanacak.
Ödemeler yalnızca kredi veya banka kartı ile yapılabiliyor; nakit ödeme seçeneği bulunmuyor. Başvuru işlemi, ödeme tamamlanmadan geçerli sayılmayacak.