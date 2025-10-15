ÖSYM ALES/3 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025 | ALES/3 geç başvuruları ne zaman, ücret ne kadar?

(Takvim Foto Arşiv)

2025 ALES/3 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2025-ALES/3 sınavı, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınav, Türkiye genelinde birçok merkezde eş zamanlı olarak uygulanacak ve toplam 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adayların sınav günü en geç saat 10.00'a kadar sınav binalarında olmaları gerekiyor. Bu saatten sonra binaya girişe izin verilmeyecek.