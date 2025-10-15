ÖSYM ALES/3 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ 2025 | ALES/3 geç başvuruları ne zaman, ücret ne kadar?

PODCAST CANLI YAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/3) başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki ALES 3 geç başvuruları ne zaman, ücret ne kadar? İşte merak edilenler.

ÖSYM takvimine göre ALES/3 sınavı için geç başvuru tarihi 21 Ekim 2025 Salı günü olarak açıklandı. Başvuru işlemleri yalnızca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek. Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmaları ve ödemelerini çevrim içi olarak tamamlamaları gerekiyor.

Geç Başvuru Ücretinde Artış Var

2025 yılı ALES/3 için standart başvuru ücreti 850 TL olarak belirlenmişti. Ancak geç başvuru yapan adaylar için bu ücret, %50 oranında artırılarak 1.275 TL olarak uygulanacak.

Ödemeler yalnızca kredi veya banka kartı ile yapılabiliyor; nakit ödeme seçeneği bulunmuyor. Başvuru işlemi, ödeme tamamlanmadan geçerli sayılmayacak.

2025 ALES/3 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2025-ALES/3 sınavı, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Sınav, Türkiye genelinde birçok merkezde eş zamanlı olarak uygulanacak ve toplam 150 dakika (2,5 saat) sürecek.
Adayların sınav günü en geç saat 10.00'a kadar sınav binalarında olmaları gerekiyor. Bu saatten sonra binaya girişe izin verilmeyecek.

Sınava İlişkin Detaylar Kılavuzda

Başvuru, sınav içeriği ve kurallara ilişkin tüm ayrıntılar, ÖSYM'nin yayımladığı 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor.
Adayların mağduriyet yaşamamak için başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri, sınav takvimi ve ücret bilgilerini resmi kanallar üzerinden teyit etmeleri öneriliyor.

