Milli Eğitim Bakanlığı "çevre eğitimi" müfredatına "iklim değişikliğini" de ekledi

"Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalar her alanda hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha bilinçlenmesi için müfredatta da önemli bir değişikliğe gittik. Talim ve Terbiye Kurulu toplantısında alınan kararla, 2015'ten bu yana 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında uygulanacak. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak."