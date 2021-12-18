Milli Eğitim Bakanlığı "çevre eğitimi" müfredatına "iklim değişikliğini" de ekledi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak çevre bilinci ve bu konuda farkındalığın artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurguladı.
Geleceğe dair en büyük sorun alanlarından biri olan iklim değişikliğini önlemek ve çevrenin korunması bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilere aktarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde "Sıfır Atık Projesi"nin yürütüldüğünü hatırlatan Özer, ayrıca Bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Özer, Bakanlık olarak "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak için önemli bir adım attıklarını belirterek şunları kaydetti: