MEB usulsüzlükleri tespit etti neşteri vurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca mevzuata aykırı durum tespit edilen 21 okulun ruhsatı iptal edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel okullara yönelik yapılan denetimlerin devam ettiği, tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi.

USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitaplarının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yabancı ülke ve millet adlarına yer verilmesi gibi durumların yakın takibe alındığı vurgulandı.