KPSS başvuru ve sınav ücreti alınmayacak İLLER LİSTESİ! KPSS parası hangi adaylardan alınmayacak son dakika? ÖSYM AÇIKLADI!

Son dakika... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), KPSS başvurularında ücret alınmayacak illeri açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ''Bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız." dedi. Peki KPSS parası hangi adaylardan alınmayacak son dakika?
ÖSYM'DE KPSS KARARI SON DAKİKA!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız." dedi.
KPSS BAŞVURU VE SINAV ÜCRTİ ALINMAYACAK İLLER LİSTESİ
Adana,
Adıyaman,
Diyarbakır,
Elazığ,
Gaziantep,