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    • Eğitim
    • 16.05.2023 14:40
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    • 16.05.2023 14:44
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    KPSS başvuru ve sınav ücreti alınmayacak İLLER LİSTESİ! KPSS parası hangi adaylardan alınmayacak son dakika? ÖSYM AÇIKLADI!

    ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy o illerdeki adaylardan KPSS başvuru ve sınav ücreti alınmayacağını açıkladı. Peki KPSS parası hangi adaylardan alınmayacak son dakika? İşte KPSS başvuru ve sınav ücreti alınmayacak iller listesi.

    KPSS başvuru ve sınav ücreti alınmayacak İLLER LİSTESİ! KPSS parası hangi adaylardan alınmayacak son dakika?

    Son dakika... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), KPSS başvurularında ücret alınmayacak illeri açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ''Bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız." dedi. Peki KPSS parası hangi adaylardan alınmayacak son dakika?

    ÖSYM'DE KPSS KARARI SON DAKİKA!

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız." dedi.

    KPSS BAŞVURU VE SINAV ÜCRTİ ALINMAYACAK İLLER LİSTESİ

    Adana,

    Adıyaman,

    Diyarbakır,

    Elazığ,

    Gaziantep,
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        Haberler Eğitim KPSS başvuru ve sınav ücreti alınmayacak İLLER LİSTESİ! KPSS parası hangi adaylardan alınmayacak son dakika? ÖSYM AÇIKLADI!
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