KPSS başvuru ve sınav ücreti alınmayacak İLLER LİSTESİ! KPSS parası hangi adaylardan alınmayacak son dakika? ÖSYM AÇIKLADI!

Son dakika... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), KPSS başvurularında ücret alınmayacak illeri açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ''Bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız." dedi. Peki KPSS parası hangi adaylardan alınmayacak son dakika?