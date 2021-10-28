Engelli EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS sınav başvuruları başladı mı? ÖSYM EKPSS sınav tarihi!

EKPSS her 2 yılda bir 81 il genelinde ÖSYM tarafından uygulanıyor. Bu yıl sınav düzenlenmediğinden 2022 yılı ÖSYM sınav takvimi merakla bekleniyor. Takvimde EKPSS sınav tarihi açıklanacak. Aylardır EKPSS için hazırlık yapan binlerce engelli adayı sınavda başarılı oldukları taktirde bir devlet dairesinde çalışmaya hak kazanacak. Peki 2022 EKPSS sınav başvuruları başladı mı? Engelli EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM EKPSS sınav tarihi!
2021 EKPSS SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 ÖSYM takvimi açıklanmadı. Dolayısıyla 2022 yılında EKPSS sınavının başvuruları hangi tarihte başlayacak henüz belli değil. ÖSYM tarafından takvim yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır. Öte yandan 2020 yılında EKPSS sınavı 15 Kasım Pazar günü düzenlenmişti. Sonuçlar ise 17 Aralık'ta açıklanmıştı. 2022 EKPSS sınavının da benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.
EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2022 EKPSS başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi olan www.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar linke tıkladıktan sonra kendilerinden istenen bilgileri girdikleri taktirde işlemlerini yapabilecek.
EKPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) giren adaylar sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler.
KİMLER EKPSS'YE GİREBİLİR?
Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.
Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.
EKPSS NEDİR?
EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sisteminin adıdır.