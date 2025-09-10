e-YDS başvuruları başladı! e-YDS 2025/10 son başvuru tarihi ne zaman, kontenjan kaç kişi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuruya göre, e-YDS 2025/10 İngilizce sınavı 27 Eylül'de yapılacak. Sınav merkezleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binaları olacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuruya göre, e-YDS 2025/10 İngilizce sınavı 27 Eylül'de yapılacak. Sınav merkezleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binaları olacak.
e-YDS başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 27 Eylül'de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/10 İngilizce) başvuruları başladı.
Son başvuru tarihi ne zaman?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2025/10 İngilizce, 27 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. Adaylar, sınav başvurularını 18 Eylül'e kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.
Kontenjanlar sınırlı
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre belirlendi. Buna göre;
Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.