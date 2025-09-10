SON DAKİKA
e-YDS başvuruları başladı! e-YDS 2025/10 son başvuru tarihi ne zaman, kontenjan kaç kişi?

27 Eylül’de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/10 İngilizce) için başvurular alınmaya başladı. Adaylar, sınav başvurularını 18 Eylül’e kadar ÖSYM üzerinden yapabilecek.

Giriş Tarihi :10 Eylül 2025 , 14:56 Güncelleme Tarihi :10 Eylül 2025 , 15:02
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuruya göre, e-YDS 2025/10 İngilizce sınavı 27 Eylül'de yapılacak. Sınav merkezleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binaları olacak.

e-YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 27 Eylül'de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/10 İngilizce) başvuruları başladı.

Son başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2025/10 İngilizce, 27 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. Adaylar, sınav başvurularını 18 Eylül'e kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.

Kontenjanlar sınırlı

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre belirlendi. Buna göre;

  1. Ankara'da 4 bin 376,
  2. İstanbul'da 455,
  3. İzmir'de 120
  4. Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

