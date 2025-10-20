PODCAST CANLI YAYIN

AUZEF vize ve final tarihleri 2025-2026 | İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar ve güz dönemi sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim yılı sınav takvimi belli oldu. Yeni akademik dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler vize, final ve bütünleme sınavlarının tarihlerini merakla araştırmaya başladı. Fakülte tarafından açıklanan resmi takvime göre sınav tarihleri netleşti.

AUZEF'te 2025-2026 eğitim yılının Güz Dönemi Ara Sınavı (vize), 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu sınavlarda dönem içi ders kazanımlarını ölçme fırsatı bulacak.

Güz dönemi Bitirme Sınavı (Final) ise 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavlar, öğrencilerin dönem başarı notlarını belirleyecek kritik bir aşamayı oluşturuyor.

Bütünleme Sınavı Tarihi de Belli Oldu

Final sınavlarına katılamayan veya başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için Bütünleme (Telafi) Sınavı, 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak. Bu sınavla birlikte Güz Dönemi maratonu tamamlanacak ve Bahar Dönemi hazırlıkları başlayacak.

Bahar Dönemi Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversite yönetimi, Bahar Dönemi sınav tarihlerini ise ilerleyen haftalarda duyuracak.

Güz Dönemi sınav sürecinin tamamlanmasının ardından Bahar takviminin de AUZEF resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

