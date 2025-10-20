AUZEF vize ve final tarihleri 2025-2026 | İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar ve güz dönemi sınavları ne zaman?

AUZEF'te 2025-2026 eğitim yılının Güz Dönemi Ara Sınavı (vize), 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu sınavlarda dönem içi ders kazanımlarını ölçme fırsatı bulacak.
Güz dönemi Bitirme Sınavı (Final) ise 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavlar, öğrencilerin dönem başarı notlarını belirleyecek kritik bir aşamayı oluşturuyor.
Bütünleme Sınavı Tarihi de Belli Oldu
Final sınavlarına katılamayan veya başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için Bütünleme (Telafi) Sınavı, 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak. Bu sınavla birlikte Güz Dönemi maratonu tamamlanacak ve Bahar Dönemi hazırlıkları başlayacak.