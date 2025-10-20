AUZEF vize ve final tarihleri 2025-2026 | İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar ve güz dönemi sınavları ne zaman?

Güz dönemi Bitirme Sınavı (Final) ise 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavlar, öğrencilerin dönem başarı notlarını belirleyecek kritik bir aşamayı oluşturuyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Bütünleme Sınavı Tarihi de Belli Oldu

Final sınavlarına katılamayan veya başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için Bütünleme (Telafi) Sınavı, 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak. Bu sınavla birlikte Güz Dönemi maratonu tamamlanacak ve Bahar Dönemi hazırlıkları başlayacak.