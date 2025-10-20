PODCAST CANLI YAYIN

AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ | Açıköğretim Fakültesi vize ve final sınavları ne zaman, hangi ayda yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimini duyurdu. Yüzbinlerce açıköğretim öğrencisinin merakla beklediği sınav tarihleri netlik kazandı. Yeni takvime göre güz ve bahar dönemlerine ait ara sınavlar ile dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Açıköğretim Fakültesi'nin güz dönemi sınav maratonu aralık ayında başlayacak. Buna göre Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.

Öğrenciler bu tarihlerde çevrim içi ya da yüz yüze olarak yapılacak sınavlar için Anadolu Üniversitesi'nin resmi duyurularını yakından takip edecek.

Bahar Dönemi Takvimi de Belli Oldu

Güz dönemi sonrası ikinci dönem hazırlıkları bahar aylarında devam edecek.
Bahar Dönemi Ara Sınavı 4-5 Nisan 2026, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu tarihlerle birlikte öğrenciler, sınav hazırlıklarını şimdiden planlayabilecek.

Yaz Okulu Sınavı Ağustosta

AÖF'te dönemini yaz okuluyla tamamlamak isteyen öğrenciler için de tarih açıklandı. Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Yaz okuluna katılacak öğrenciler bu sınavla birlikte derslerini tamamlayarak bir sonraki döneme hazırlanacak.

Resmi Takvime Anadolu Üniversitesi Sitesinden Ulaşılabiliyor

Anadolu Üniversitesi, sınav tarihleriyle ilgili güncel duyuruları resmi web sitesi üzerinden paylaşmaya devam edecek. Öğrencilerin, sınav merkezleri ve sınav giriş belgeleriyle ilgili bilgilendirmeleri de yine sistem üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

Yeni akademik yılın sınav takviminin belli olmasıyla birlikte açıköğretim öğrencileri için planlama dönemi başlamış oldu.

