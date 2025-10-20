AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ | Açıköğretim Fakültesi vize ve final sınavları ne zaman, hangi ayda yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi'nin güz dönemi sınav maratonu aralık ayında başlayacak. Buna göre Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.
Öğrenciler bu tarihlerde çevrim içi ya da yüz yüze olarak yapılacak sınavlar için Anadolu Üniversitesi'nin resmi duyurularını yakından takip edecek.
Bahar Dönemi Takvimi de Belli Oldu
Güz dönemi sonrası ikinci dönem hazırlıkları bahar aylarında devam edecek.
Bahar Dönemi Ara Sınavı 4-5 Nisan 2026, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bu tarihlerle birlikte öğrenciler, sınav hazırlıklarını şimdiden planlayabilecek.
Yaz Okulu Sınavı Ağustosta
AÖF'te dönemini yaz okuluyla tamamlamak isteyen öğrenciler için de tarih açıklandı. Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Yaz okuluna katılacak öğrenciler bu sınavla birlikte derslerini tamamlayarak bir sonraki döneme hazırlanacak.