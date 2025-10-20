AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ | Açıköğretim Fakültesi vize ve final sınavları ne zaman, hangi ayda yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi'nin güz dönemi sınav maratonu aralık ayında başlayacak. Buna göre Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.

Öğrenciler bu tarihlerde çevrim içi ya da yüz yüze olarak yapılacak sınavlar için Anadolu Üniversitesi'nin resmi duyurularını yakından takip edecek.