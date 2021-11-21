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    • Eğitim
    • 21.11.2021 11:53
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    • 21.11.2021 11:55
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    ALES sınav yorumları Twitter! ALES zor muydu kolay mıydı? ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevapları yayınlandı mı?

    2021 yılında üçüncüsü gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 21 Kasım Pazar günü saat 10.15'de başladı. 81 ilde 90 sınav merkezinde uygulanan sınav 12.45'te bitecek. Sınava katılan binlerce aday çıkışta ALES sınavının yorumlarını araştırmaya koyuldu. Twitter'da ALES hastagı altında paylaşımlar yapılıyor. Peki; ALES zor muydu kolay mıydı? ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevapları yayınlandı mı? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevapları...

    ALES 3 zor muydu kolay mıydı?

    ALES 3 sınavı başlamadan önce ÖSYM Başkanı Halis Aygün adaylar için Twitter hesabından, ''Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim. '' paylaşımında bulundu. Akademik kariyer hedefleyen üniversite mezunu adayların katıldığı ALES sınavı sonrası yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Sınavlarını tamamlayan adaylar Twitter'dan diğer adaylar ile sınav hakkında değerlendirmelerde bulunuyorlar. Peki; ALES zor muydu kolay mıydı? ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sınav yorumları Twitter!

    ALES SINAVI KAÇ DAKİKA?

    ALES sınavları her yıl 3 kez yapılmaktadır. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ALES 3 sınavı 150 dakika sürdü. 10.15'te başlayan ALES sınavı saat 12.45'te bitiyor.

    ALES 3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınavın sona ermesinin ardından adaylar hemen sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Sonuçlar 16 Aralık'ta erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

    ALES SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    ALES sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde ilan edilecektir.

    ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

    ALES SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    ÖSYM tarafından ALES soru ve cevapları henüz yayınlamadı. Ancak genellikle sorular 1 gün sonra yayımlanıyor. Bu nedenle gözler 22 Kasım'a çevrildi...

    ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

    Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        2022 ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda ALES 2022 sınav tarihi de henüz belli olmadı. Sınav takvimleri genellikle Ocak ayında açıklanıyor. 2022 takviminin yeni yılda adaylarla paylaşılması bekleniyor.

        ALES 3 SINAV YORUMLARI!

        Sınav henüz devam ediyor. Adaylar sınav sonrası Twitter üzerinden paylaşımlar yapmaya başladığında haberimizde yer verilecektir.

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        Haberler Eğitim ALES sınav yorumları Twitter! ALES zor muydu kolay mıydı? ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevapları yayınlandı mı?
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