ALES sınav yorumları Twitter! ALES zor muydu kolay mıydı? ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevapları yayınlandı mı?

ALES 3 sınavı başlamadan önce ÖSYM Başkanı Halis Aygün adaylar için Twitter hesabından, ''Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim. '' paylaşımında bulundu. Akademik kariyer hedefleyen üniversite mezunu adayların katıldığı ALES sınavı sonrası yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Sınavlarını tamamlayan adaylar Twitter'dan diğer adaylar ile sınav hakkında değerlendirmelerde bulunuyorlar. Peki; ALES zor muydu kolay mıydı? ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sınav yorumları Twitter!
ALES SINAVI KAÇ DAKİKA?
ALES sınavları her yıl 3 kez yapılmaktadır. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ALES 3 sınavı 150 dakika sürdü. 10.15'te başlayan ALES sınavı saat 12.45'te bitiyor.
ALES 3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın sona ermesinin ardından adaylar hemen sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Sonuçlar 16 Aralık'ta erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
ALES sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde ilan edilecektir.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM tarafından ALES soru ve cevapları henüz yayınlamadı. Ancak genellikle sorular 1 gün sonra yayımlanıyor. Bu nedenle gözler 22 Kasım'a çevrildi...
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.