2025-HMGS/1 SONUÇLARI SORGULAMA: HMGS yeniden değerlendirme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) için yeniden değerlendirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, sınavda iptal edilen sorular nedeniyle yapılan güncellemeleri öğrenebilecek.

(Kaynak: AA)

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-HMGS/1 sınavının Temel Soru Kitapçığı'ndaki 30 numaralı soru, yargı kararı doğrultusunda iptal edilerek sınav değerlendirmesi yeniden yapılmıştır. Adaylar, bu güncellenmiş sonuçlara 16 Eylül 2025, saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilirler." ifadelerine yer verildi.