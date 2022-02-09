2022 İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2. ve 3. taksit tarihi TIKLA-ÖĞREN! İBB bursu 2. taksit yattı mı?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere sağlanan bursun 2.taksiti hakkında araştırmalar hızlandı. Üniversite öğrencilerine toplam 3 taksitte tam 3.200 TL ödenecek. İlk taksit Aralık ayında öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Gözler bu kez 2. taksitte. Peki İBB bursu 2. taksit yattı mı? 2022 İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı...
İBB BURSU 2. TAKSİT YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
İBB 2. ve 3.taksitlerin yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak 2. taksitlerin en geç Mart ayında, 3.taksitlerin ise en geç Mayıs ayında ödenmesi bekleniyor.
Burslar hesaplara yatırılmaya başlandığında bursiyerin sisteme kayıtlı cep telefonuna SMS ile bilgilendirme mesajı gönderiliyor.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
KİMLER BURSTAN YARARLANAMAZ?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri