YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM duyurdu!

YKS 2021 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınav başlamadan merak edilen konular arasında yer aldı. YKS sınavı bu hafta sonu (26-27 Haziran)TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. Konu hakkında ÖSYM tarafından bilgi geldi ve sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar!