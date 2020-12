LGS VE YKS 2020-2021 MÜFREDATI

Uzmanlarımızdan oluşan bir heyetimiz var. Uzmanlardan oluşan, 40 kere düşünüp, kırk kere değerlendirmeler yapıyorlar. Uzun ve orta vadeli programlar yapıyorlar. Öğrenciler LGS ve YKS'de müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yaptığımız değerlendirme, geçtiğimiz Mart ayında MEB'in hiçbir hazırlığı yokken, EBA altyapısı sınırlıyken, uzmanlarla konuştuk, denildi ki, toplum hazırlıksız, geçici bir karar almak zorundaydık. Bu sene için baktığımızda tek dönemden devam edersek eğitimi yarım bırakacak bir şey olur. Farklı yaklaşımlar sergileriz, durumun farkındayız. Son sınıfta üniversite sınavına girecek olan çocuklar hepsi rapor alıp evde kalan gruplar. Kararları tek başımıza almıyoruz. İşlenmeyen hiçbir konu yok ki, sınavda sorulacak olsun. Biz mevcut duruma göre bir karar aldık. Şu anda tüm müfredattan sorumluyuz ama ileride başka süreçler yaşanır, esnek davranmak zorundayız elbette. Biz de gelecek aylarda ne olacağını biz de bilmiyoruz. Biz soruları belli konulardan da diğer konulardan sorsak, bunu yapabilme kapasitesi var. İşlenmeyen konuları öğrencilerimize sormuyoruz. Bütün bilim insanlarının ortak görüşü şekilde. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için kaynak yayınlıyoruz. Öğrencilerimiz endişe etmesin.

Eğitim kayıplarını azaltmak için ciddi bir duruşa ihtiyaç var.



YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Salgın düşüş eğiliminde ancak yeterli değil. Bunların hepsini her şekilde değişikliği dikkate alacak şekilde düşünüyoruz. 4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz. Salgının durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız. Yarın okul açılsın denilirse biz her şeye hazırız. Risk varsa biz orada yokuz. Okulların açılması dikkatli olunmasına bağlı, biz hazırız. Okulların açılması benim açımdan o kadar önemli ki, velilerimiz, öğretmenlerimiz çok yoruldu. Uzaktan eğitim kat kat zordur. Farklı görüşlere sahip bilim insanlarıyla görüşmeler yaptıkça o zaman tablo daha çok netleşiyor. Ben tıp alanında uzman değilim. Her kesimin görüşünü almak zorundayız. Yaptığımız şey sadece bu.