TÜRKÇE'DE DÖRT DİL BECERİSİNİN ALTYAPISINI KURUYORUZ

LGS sınavında soru tarzını değiştirmiş olmamız, öğretmen eğitimine de değiştiriyoruz. Okuduğunu anlamak çok önemli hale geliyor. Genele ilişkin olarak okuduğunu anlamak, Türkçe'de dört dil becerisinin altyapısını kuruyoruz. Bu İngilizce'yi de matematiği de etkileyecek. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin dayanışmasıyla çok daha yukarılara çıkabilir. Müfredatta, EBA'da her türlü değişikliği yukarılara çıkarıyoruz.

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR İLE FARKINDALIĞI YÜKSELTTİK

TIMSS sınavı nedir, bütün bunlarla tek tek çalışmalar yaptık. Öğretmenlerimizin TIMSS farkındalığının yükselmesi için bazı çalışmalar yaptık. Uluslararası çalışmalar ile farkındalığı yükselttik. Bizim LGS'ye yönelik olarak akıl yürütmeyi öne çıkaran, okuduğunu anlamayı öne çıkaran yaklaşımları, salgın döneminde öğretmenlerimize yönelik çalışmalar, adım adım bir iyileştirme sağlıyor. Hangi derste, hangi okulda izleme değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Bunlara bir de yapay zeka desteği geldi. Çok sistematik bir çalışma gelmelidir.

Bir defa şunu bütün halkımıza iletmek isterim; bizim eğitimle ilgili her türlü kararımızın bilimsel yöntemlerle alınıyor olması, sistematik bir çalışmanın olması, sistemin rehabilitasyonunu da ortaya çıkarıyor. Bizim öğretmenimiz fedakarca çalışma yapıyor. Okul müdürlerimiz olumlu katkı yapıyor, bütün ülkeye yayıldı bu çalışmalar.



"SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR ULUSLARARASI KURALLARA GÖRE SÜRECEK"

Sistematik çalışmalar uluslararası kurallara göre sürecek. Hiç endişeleri olmasın, ulusal düzeydeki sınavlarda da aynı düzeye çıkarıyoruz. Eğitimde eksiklikleri kendimiz söylüyoruz, bunun farkındayız ama her şeye de kötü denilirse yol alamayız. Umudumuzu tüketiriz. Bütün derelerimiz aynı denize akıtacağız. Milletin denizine, milletin ortak paydasında buluşacağız. Çatışma ile aynı yolu almamız mümkün değil.