7’den 70’e YKS heyecanı: Üniversite sınavının ikinci oturumu dün yapıldı

Milyonlarca adayın yarıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) dün tamamlandı. Tüm yıl üniversite eğitimi için hazırlanan öğrenciler içeride, aileleri ise dışarıda aynı heyecanı paylaştı. Yaklaşık 2.5 milyon adayın girdiği sınavda Coronavirüs'e karşı tüm önlemler alındı. Adaylara bina girişinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. COVİD-19 durumu olan adaylar, ayrı salonlarda sınava alındı.
Öğrenciler, sınav binalarına sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde alındı. Her birine maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları, AYT sorularını değerlendirdi. "Sınav orta güçlükteydi. Tarih AYT-2 sınavının bazı soruları belirleyici özellikteydi" dedi.
Aileler sınav heyecanını dışarıda yaşadı. Çocuklarına bol bol dua ederek sakinleşmeye çalıştı.
ÇALIŞAN FARKINI KONUŞTURUR
BİLFEN Liseleri Bölüm Başkanları, AYT sorularını değerlendirdi. "Dört yılın kazanımları sorgulandı. Tarih soruları çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikteydi. Matematikte işlem yeteneği güçlü öğrenci başarılı olmuştur" dedi.
FE'NO'MEN!
İstanbul'da Görkem Varlık isimli genç, giriş belgesi yerine boş kağıtla gelince sınava alınmadı. "Kuzenim bana yanlış kağıt vermiş" diyerek duygu sömürüsü yaptı! İnternette fenomen olmaya çalışan gencin daha önce çektiği videolarda ders çalışan öğrencilere hakaret ettiği ortaya çıktı!
PEK BİLGİÇ!
Isparta'da 35 yaşındaki Kader Ahmet Bilgiç, Coronavirüs'e yakalandı. Virüs okuma aşkına engel olmadı. Dün, sağlık ekiplerinin sınava getirdiği Bilgiç, "Üçüncü üniversiteyi okumak istiyorum. İnşaat mühendisliği istiyorum" dedi.
DOĞRU TERCİH
Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki Yunus Doğru, okumanın yaşı olmaz dedi. Dün, üniversite sınavına girdi. 30 yıldır eklem romatizması hastası olan Doğru, "Hedefim tıp ya da hukuk kazanmak" dedi.
SÜPER BABAANNE
Rize'de 4 çocuk, 2 torunu olan Naciye Dinç (57) de dün üniversite sınavına girdi. Şunları söyledi: "Gençlere örnek olmak istiyorum. Hedefim Hacettepe Tıp. Olmazsa Gastronomi okurum."
BABA RAKİP
Bursa'da Mehmet Erçetin (48), kızı Candan ile birlikte sınava girdi. Baba kız, sınav öncesi birbirlerine başarı diledi. Mehmet Erçetin, "Sınava beraber hazırlandık. Kızımın sınav performansını takip ettim" dedi.
AĞIZ VE BURUN KAPALI OLMALI
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, COVİD-19 ile mücadelede maskenin doğru kullanımına dikkat çekti. "Ağız ve burnun kesinlikle kapatılması, yanlardan ya da üstten hava almaması lazım" dedi.