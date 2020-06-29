7’den 70’e YKS heyecanı: Üniversite sınavının ikinci oturumu dün yapıldı





Milyonlarca adayın yarıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) dün tamamlandı. Tüm yıl üniversite eğitimi için hazırlanan öğrenciler içeride, aileleri ise dışarıda aynı heyecanı paylaştı. Yaklaşık 2.5 milyon adayın girdiği sınavda Coronavirüs'e karşı tüm önlemler alındı. Adaylara bina girişinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. COVİD-19 durumu olan adaylar, ayrı salonlarda sınava alındı.

