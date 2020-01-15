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  • 15.01.2020 15:18
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 15:20

2020 YKS üniversite sınavı başvuru tarihi açıklandı! Hangi fakültelere yerleşenlere burs verilecek?

Milyonlarca üniversite adayı öğrencinin beklediği tarih açıklandı. Üniversite sınavı kapsamında birinci oturum olan TYT 20 Haziran, AYT ve YDT oturumları ise 21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava yönelik başvurular 6 Şubat ile 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. Bu arada ve Orman Bakanı üniversite sınavında ilk 10 bine girip Ziraat, Gıda, , , ve yerleşenlere bakanlık tarafından burs verileceğini belirtti.

Bakan müjdeyi verdi! O öğrencilere burs verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üniversite sınavında ilk 10 bine girip Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ve Veteriner Fakültelerine yerleşenlere Bakanlık tarafından burs verilmesinin planlandığını duyurdu.. Pakdemirli konuyla ilgili olarak, "Üniversite Giriş Sınavı sonucunda ilk on bine girip tercihleri sonucu, Bakanlığımızın asli görevlerini yürüten Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ile Veteriner Fakültelerine yerleşenlere, Bakanlığımızca burs verilmesini planlıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." dedi..

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