2020 YKS üniversite sınavı başvuru tarihi açıklandı! Hangi fakültelere yerleşenlere burs verilecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üniversite sınavında ilk 10 bine girip Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ve Veteriner Fakültelerine yerleşenlere Bakanlık tarafından burs verilmesinin planlandığını duyurdu.. Pakdemirli konuyla ilgili olarak, "Üniversite Giriş Sınavı sonucunda ilk on bine girip tercihleri sonucu, Bakanlığımızın asli görevlerini yürüten Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ile Veteriner Fakültelerine yerleşenlere, Bakanlığımızca burs verilmesini planlıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." dedi..

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ