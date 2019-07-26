YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Tercih yapacak olan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Öğrenciler üniversite taban puanları ve başarı sıralaması hakkındaki detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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