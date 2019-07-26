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  • 26.07.2019 22:03
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 22:03

YKS ve başarı sıralaması nedir? İşte 2 ve

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS tercih dönemi 23 Temmuz Salı günü başladı. Öğrenciler bir yandan tercih işlemlerini yaparken diğer yandan taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırıyor. Peki, YKS ve başarı sıralaması nedir? İşte YKS 2 ve ...

Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması nedir?

YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Tercih yapacak olan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Öğrenciler üniversite taban puanları ve başarı sıralaması hakkındaki detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

YKS KONTENJANLARI, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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