Öğrencilerin ve velilerin beklediği tatil haberi Valilik açıklamasıyla gerçekleşti. 31 Mart yerel seçimlerinin ertesinde, 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler dolayısıyla 1 Nisan Pazartesi günü tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildiği belirtildi. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okullar 14 Haziran 2019 Cuma kapanacak.

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL EDİLDİ

1 NİSAN PAZARTESİ RESMİ TATİL Mİ

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

*23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

*01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

**19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

*15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

*30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

*29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2018-2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milyonlarca öğrenci yaz tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okullar 14 Haziran 2019 Cuma kapanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek. Öğrenciler 16 Eylül'de 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayacaklar.