1 Nisan 2019 Pazartesi günü MEB son dakika okullar tatil olacak mı sorusu oldukça merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler bu sorunun yanıtını internette araştırmaya başladı bile. 1 Nisan'ın resmi tatil olup olmayacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında tatil olup olmayacağı da sorgulanıyor.

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Tüm seçimlerde ilk ve ortaokul, lise, üniversite gibi kurumlar oy verme işlemi için kullanılır. Tüm özel ve devlet okullarında oy verme işlemi gerçekleşebilecektir. Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan resmi açıklama sonucu 1 Nisan 2019 Pazar günü tatildir. Buna ek olarak öğretmenler de idari izinli sayılacaklardır.