Son dakika ... 2018 DGS sınav sonuçlarının açıklanması için çok az bir zaman kaldı. ÖSYM , lisans programlarında öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin girmek zorunda oldukları bir sınav olan DGS sınavının sonuçlarını 16 Ağustos 'da açıklayacağını son dakika haberi olarak duyurmuştu. Peki 2018 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2018 DGS sonuçlarına nereden ulaşılır? ÖSYM AİS öğrenci girişi sorgulama nasıl yapılır? İşte DGS sonuçlarına dair tüm detaylar…DGS sınav sonuçlarının bugün yani 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM DGS sonuçları sorgulama ekranı, DGS 2018 ÖSYM son dakika sonuçları Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM AİS öğrenci girişi sorgulama gibi aradığınız tüm bilgilere buradan ulaşabilme imkanı sağlayabilirsiniz. DGS sınav sonuçları ÖSYM aday işlemleri üzerinden açıklanacak, aday işlemleri sistemine girmek için TC kimlik numaranızın yanında aday şifreniz de gerekmekte. ÖSYM, DGS sonuçları için net bir saat vermiş değil. Bir önceki sonuçlar saat 16:30'da açıklanmıştı. Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır.

Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.





DGS'DE TERCİHLER NASIL YAPILACAK

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

Örnek;

Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

DGS DEĞELENDİRMELERİ NASIL YAPILIR?

Sayısal ve sözel standart puanların hesaplanması

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ön lisans başarı puanı

2018-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.