17 Şubat 2022 Perşembe okullar tatil mi? Yarın okul tatil mi? Kar tatili edilen illerin tam listesi! Valilik son dakika açıklamaları

Son dakika! Yüz yüze eğitim son hız devam eder iken Meteoroloji'den oluşturulan 'kar' uyarısı ardından illerden tek tek 'kar tatili' açıklamaları geliyor. Son haftalarda bir çok ilde okullar tatil edilmişti. Hal bu tür olunca bir gün öncesinden okulların yarın tatil olup olmayacağı yoğun olarak araştırılıyor. Gözler 17 Şubat 2022 Perşembe gününde! Peki Yarın okul var mı? 17 Şubat 2022 Perşembe okullar tatil mi? İşte kar tatili edilen illerin tam listesi...
17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ? YARIN OKUL TATİL Mİ? KAR TATİLİ EDİLEN İLLERİN TAM LİSTESİ! VALİLİK SON DAKİKA AÇIKLAMALARI
17 Şubat 2022 Perşembe günü için herangi bir il Valiliğinden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Son dakika açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecektir. En sıcak gelişmeler için takipte kalınız.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 3°C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ 4°C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu