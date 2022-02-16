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    • Eğitim
    • 16.02.2022 09:58
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    • 16.02.2022 09:58
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    17 Şubat 2022 Perşembe okullar tatil mi? Yarın okul tatil mi? Kar tatili edilen illerin tam listesi! Valilik son dakika açıklamaları

    Valilik son dakika açıklamaları haberimizde! Milyonlarca öğrenci bulundukları illerde kar tatili olup olmadığını araştırıyor. Meteoroloji'den oluşturulan bildirimde bir çok il amacıyla yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Çığ tehlikesi, buzlanma ve dona dikkat! Peki Yarın okul var mı? Kayseri, Nevşehir, Hakkari, Van, Kars, Sivas, Artvin, Rize, Trabzon, Bolu, Burdur, Şanlıurfa, Adıyaman, Agrı'da okullar var mı? 17 Şubat 2022 Perşembe okullar tatil mi? İşte kar tatili edilen illerin tam listesi...

    17 Şubat 2022 Perşembe okullar tatil mi? Yarın okul tatil mi?

    Son dakika! Yüz yüze eğitim son hız devam eder iken Meteoroloji'den oluşturulan 'kar' uyarısı ardından illerden tek tek 'kar tatili' açıklamaları geliyor. Son haftalarda bir çok ilde okullar tatil edilmişti. Hal bu tür olunca bir gün öncesinden okulların yarın tatil olup olmayacağı yoğun olarak araştırılıyor. Gözler 17 Şubat 2022 Perşembe gününde! Peki Yarın okul var mı? 17 Şubat 2022 Perşembe okullar tatil mi? İşte kar tatili edilen illerin tam listesi...

    17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ? YARIN OKUL TATİL Mİ? KAR TATİLİ EDİLEN İLLERİN TAM LİSTESİ! VALİLİK SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

    17 Şubat 2022 Perşembe günü için herangi bir il Valiliğinden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Son dakika açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecektir. En sıcak gelişmeler için takipte kalınız.

    METEOROLOJİ HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE 3°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL 2°C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ 3°C, 14°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    TEKİRDAĞ 4°C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ 4°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 6°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 2°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ADANA 5°C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA 10°C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY 5°C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        ISPARTA -2°C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ANKARA -1°C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR -1°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ -3°C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA -4°C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        BOLU -2°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE 1°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU -2°C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK 2°C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE 5°C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN 4°C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT -3°C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON 6°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AĞRI -15°C, 0°C
        Parçalı bulutlu

        ERZURUM -10°C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA -2°C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN -10°C, 3°C
        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR 0°C, 15°C
        Az bulutlu

        GAZİANTEP 2°C, 15°C
        Az bulutlu

        MARDİN 4°C, 13°C
        Az bulutlu

        ŞANLIURFA 6°C, 17°C
        Az bulutlu
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        Haberler Eğitim 17 Şubat 2022 Perşembe okullar tatil mi? Yarın okul tatil mi? Kar tatili edilen illerin tam listesi! Valilik son dakika açıklamaları
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