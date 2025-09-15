PODCAST CANLI YAYIN

Yahudi Orkestra Şefi Gazze çağrısı yaptı İngiliz yayını kesti

Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü katliamlara dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden BBC Proms'ta BBC İskoçya Senfoni Orkestrasını yöneten İsrailli şef Ilan Volkov, Gazze'deki katliamı durdurma çağrısında bulundu. Panikleyen BBC yayını kesti.

İşgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Yahudi aktrist Hannah Einbinder'ın "Filistin'e özgürlük" çağrısının ardından BBC İskoçya Senfoni Orkestrası şefi Volkov, dünyanın önde gelen klasik müzik festivali BBC Proms kapsamında verdikleri konserde dikkat çeken bir konuşmaya imza attı.

Londra'daki ünlü Royal Albert Hall'da yapılan konserde konuşan Volkov, "Kalbim aylardır her gün büyük bir acı içinde. İsrail'den geliyorum. Orada yaşıyorum. Orayı seviyorum. Orası benim memleketim. Ancak şu anda orada yaşananlar akıl almaz ölçüde korkunç ve dehşet verici." dedi.

VOLKOV'DAN SİYONİST SEYİRCİLERE TEPKİ

Sözlerine tepki gösteren izleyicilere yanıt veren Volkov, "Siyaset duymak istemiyorsanız gidebilirsiniz. Siyaset hayatın bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Volkov, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birçoğumuz bunun karşısında çaresiz hissediyoruz. Binlerce masum Filistinli öldürülüyor. Hastane olmadan, okul olmadan, bir sonraki yemeği nerede yiyeceklerini bilmeden tekrar tekrar yerlerinden ediliyorlar. İsrailli esirler neredeyse 2 yıldır insanlık dışı şartlarda tutuluyor. Siyasi mahkumlar İsrail hapishanelerinde acı çekiyor."

"BU DELİLİĞİ DURDURUN"

Gazze'de yaşananları İsraillilerin, Yahudilerin ve Filistinlilerin tek başına durduramayacağını kaydeden Volkov, seyircilere seslenerek, "Sizden bu deliliği durdurmak için gücünüzün yettiği her şeyi yapmanızı istiyorum, yalvarıyorum. Hükümetler tereddüt edip beklerken yapılan en küçük eylemin bile önemi vardır. Bunun daha fazla yaşanmasına izin veremeyiz. Geçen her an milyonlarca insanın hayatını riske atıyor." ifadelerini kullandı.

BBC Proms kapsamında daha önce de "Filistin için Yahudi Sanatçılar" isimli grup bir eylem düzenlemiş ve Melbourne Senfoni Orkestrası'nın (MSO) İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek konserin duraklamasına neden olmuştu.

