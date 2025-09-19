PODCAST CANLI YAYIN

Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinde Gizli Servis korumaları ile Kraliyet şeflerinin birbirine girdiği ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Kral III. Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton; Donald Trump ve Kate Middleton’ı ağırlarken mutfakta ise şiddetli bir kavga çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinde perde arkasında öfkeli tartışmaların yaşandığı ortaya çıktı.

Windsor'daki davet, ReutersWindsor'daki davet, Reuters

WINDSOR KALESİ'NDE KAVGA ÇIKTI

Trump ve eşi First Lady Melania'nın; Kral Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton tarafından ağırlandığı ve onlarca üst düzey iş insanı ile diplomatın hazır bulunduğu akşam yemeğinin arka planını İngiliz basını yazdı.

Middleton ve Trump, AFPMiddleton ve Trump, AFP

GİZLİ SERVİS VE KRALİYET ŞEFLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Daily Mail'in haberine göre 160 VIP misafir Windsor Kalesi'ndeki St George's Hall'un zarif ortamında üç servislik yemeğin tadını çıkarırken "alt kattaki" gerginlik kısa sürede tırmandı.

Windsor'daki davet, AFPWindsor'daki davet, AFP

MUTFAĞA GİRİP DENETLEDİLER

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Trump'ı koruyan Gizli Servis ekibinin bazı üyelerinin mutfağa girerek kraliyet aşçıları tarafından hazırlanan yemekleri denetlediğini ve hatta tattığını bunun da bazı çalışanlar tarafından rahatsız edici bulunduğunu aktardı.

Windsor'daki davet, ReutersWindsor'daki davet, Reuters

ORTAM HIZLA GERİLDİ

Konuklar bundan habersiz bir şekilde keyifli vakit geçirirken mutfakta ortam hızla gerginleşti ve kraliyet mutfak ekibi ile Amerikan güvenlik görevlileri arasında sinirler gerildi. Kraliyet kaynaklarından biri olayı şöyle anlattı:

Ziyafet salonunda büyük bir başarıyla geçti ancak sahne arkasında bir aksama yaşandı. Yemekleri hazırlayan şeflerle Trump ve heyetini korumakla görevli ABD güvenlik ekibi arasında gerilim çıktı. Üç tabağı kusursuzca sunmak için çalışan şefler, Gizli Servis ajanlarının yemekleri defalarca kontrol edip hatta tatmasından ötürü giderek sinirlendi.

Sessizce başlayan gerginliğin her iki tarafın da seslerini yükselttiği hararetli bir tartışmaya döndüğü, mutfağın normal ritmine dönmesinin birkaç dakika sürdüğü belirtildi.

48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…

"SALONDAKİ KONUKLARIN HABERİ OLMADI"

Daily Mail'e konuşan kaynak "Salondaki konuklar kavgadan tamamen habersizdi ama mutfakta bunu fark etmemek imkansızdı." dedi.

Fransızca yazılmış görkemli üç tabaklı akşam yemeği menüsü; başlangıç olarak Hampshire su teresi panna cotta, Parmesanlı tuzlu kurabiye ve bıldırcın yumurtası salatasından oluşuyordu. Bu yemek, her bir konuk için 1.452 parça gümüş çatal bıçak takımı ve bardaklarla donatılmış bir masaya getirildi.

Windsor'daki davet, AFPWindsor'daki davet, AFP

TRUMP'A ÖZEL MENÜ

Ardından kabakla sarılmış organik Norfolk tavuk balotin, kekik ve tuzlu sos eşliğinde sunuldu. Tatlı olarak ise vanilyalı dondurma bombesinin içinde Kent ahududu sorbe ve yanında haşlanmış eriklerle süslenmiş şekilde ikram edildi.

47 metrelik masanın "başı", Windsor'daki devlet ziyafetlerinde ortada yer alıyor ve Kral Charles, onur konuğu Trump'ın yanında oturdu. Trump'ın diğer yanında ise Galler Prensesi vardı ve Trump kendisine birkaç kez iltifatta bulundu.

Karşılarında ise, Kraliçe Camilla ile Galler Prensi'nin arasında oturan First Lady Melania yer aldı.

Trump İngiltere’de krallar gibi ağırlandı! Windsor Kalesi’nde büyük ziyafet: Beyaz Saray’dan ilginç paylaşımTrump İngiltere’de krallar gibi ağırlandı! Windsor Kalesi’nde büyük ziyafet: Beyaz Saray’dan ilginç paylaşım
Trump İngiltere’de “krallar gibi” ağırlandı! Windsor Kalesi’nde büyük ziyafet: Beyaz Saray’dan ilginç paylaşım

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Trendyol
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025 için Atatürk Havalimanı'nda
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Aşk ve Gözyaşı
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yunan Bakan’dan skandal "Kudüs" çıkışı: “İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimiz”
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Gazze'de ateşkesi veto eden ABD'nin BM Temsilcisi Morgan Ortagus vicdan duvarına çarptı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...