Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Trump'ı koruyan Gizli Servis ekibinin bazı üyelerinin mutfağa girerek kraliyet aşçıları tarafından hazırlanan yemekleri denetlediğini ve hatta tattığını bunun da bazı çalışanlar tarafından rahatsız edici bulunduğunu aktardı.

Windsor'daki davet, Reuters

ORTAM HIZLA GERİLDİ

Konuklar bundan habersiz bir şekilde keyifli vakit geçirirken mutfakta ortam hızla gerginleşti ve kraliyet mutfak ekibi ile Amerikan güvenlik görevlileri arasında sinirler gerildi. Kraliyet kaynaklarından biri olayı şöyle anlattı:

Ziyafet salonunda büyük bir başarıyla geçti ancak sahne arkasında bir aksama yaşandı. Yemekleri hazırlayan şeflerle Trump ve heyetini korumakla görevli ABD güvenlik ekibi arasında gerilim çıktı. Üç tabağı kusursuzca sunmak için çalışan şefler, Gizli Servis ajanlarının yemekleri defalarca kontrol edip hatta tatmasından ötürü giderek sinirlendi.

Sessizce başlayan gerginliğin her iki tarafın da seslerini yükselttiği hararetli bir tartışmaya döndüğü, mutfağın normal ritmine dönmesinin birkaç dakika sürdüğü belirtildi.

"SALONDAKİ KONUKLARIN HABERİ OLMADI"

Daily Mail'e konuşan kaynak "Salondaki konuklar kavgadan tamamen habersizdi ama mutfakta bunu fark etmemek imkansızdı." dedi.

Fransızca yazılmış görkemli üç tabaklı akşam yemeği menüsü; başlangıç olarak Hampshire su teresi panna cotta, Parmesanlı tuzlu kurabiye ve bıldırcın yumurtası salatasından oluşuyordu. Bu yemek, her bir konuk için 1.452 parça gümüş çatal bıçak takımı ve bardaklarla donatılmış bir masaya getirildi.

Windsor'daki davet, AFP

TRUMP'A ÖZEL MENÜ

Ardından kabakla sarılmış organik Norfolk tavuk balotin, kekik ve tuzlu sos eşliğinde sunuldu. Tatlı olarak ise vanilyalı dondurma bombesinin içinde Kent ahududu sorbe ve yanında haşlanmış eriklerle süslenmiş şekilde ikram edildi.

47 metrelik masanın "başı", Windsor'daki devlet ziyafetlerinde ortada yer alıyor ve Kral Charles, onur konuğu Trump'ın yanında oturdu. Trump'ın diğer yanında ise Galler Prensesi vardı ve Trump kendisine birkaç kez iltifatta bulundu.

Karşılarında ise, Kraliçe Camilla ile Galler Prensi'nin arasında oturan First Lady Melania yer aldı.