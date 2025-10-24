PODCAST CANLI YAYIN

Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı! Saldırgan bombayı patlattı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’nın kuzeyindeki bir tren istasyonunda el bombasıyla düzenlenen saldırıda, 23 yaşındaki saldırgan dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kimlik kontrolü sırasında gerçekleşen patlama istasyonu dumanla kaplarken, yetkililer terör olasılığını da içeren geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Ukrayna'nın kuzeyinde bir tren istasyonuna bombalı saldırı düzenlendi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kimlik kontrolü sırasında elindeki patlayıcıyı infilak ettiren 23 yaşındaki saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

Ulusal Polis Teşkilatı saldırının Devlet Sınır Muhafız Servisi görevlilerinin tren yolcularının belgelerini kontrol ettiği sırada düzenlendiğini duyurdu Açıklamada, "Yolculardan biri platformda elindeki patlayıcıyı çıkardı ve cihaz infilak etti" ifadelerine yer verildi.

İSTASYON DUMANLA KAPLANDI

Patlamanın ardından yolcular kaçışırken istasyonun dumanla kaplandığı belirtildi.

İlk müdahaleyi olay yerinde görev yapan güvenlik ekiplerinin yaptığı, ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği bildirildi.

EL BOMBASI ORTAYA ÇIKTI

Saldırıda el bombası kullanıldığı belirtildi. Patlamada saldırganın da öldüğü, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, olayın ardından terör olasılığını da içeren çok yönlü bir soruşturma başlattı.

