Türkiye'den İsrail'e ekonomik darbe: Çelik yumruğu indirdi

Türkiye'nin Gazze saldırılarına tepki olarak uyguladığı ticaret yasağı İsrail'de ilk büyük iflası getirdi. Aşdod merkezli Shaul Gueta şirketi 32 milyon dolar borçla battı. Aynı dönemde İspanya, İsrail'e çelik satan firmaya "soykırıma ortaklık" suçlaması yöneltti.

TÜRKİYE'NİN KARARI İSRAİL EKONOMİSİNİ SARSTI

Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle katil İsrail'le ticareti durduran Türkiye'nin ambargo kararı, katil İsrail'in sanayi sektöründe domino etkisi yarattı.

İsrail'in liman kenti Aşdod'da faaliyet gösteren Shaul Gueta adlı demir-çelik ithalat ve ihracat firması, Türkiye'den ürün tedarik edememesi nedeniyle 105 milyon şekel (32 milyon dolar) borçlanarak iflas etti.

YÜZDE 70 TÜRKİYE PAZARINA BAĞLIYDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre şirket, gelirinin yüzde 70'ini Türkiye pazarından sağlıyordu. Türkiye'nin ticaret yasağı sonrası tedarik zinciri çöken firma, ödeme güçlüğüne düştü.

GELİRLERİNDE TARİHİ GERİLEME

Beerşeva Bölge Mahkemesi, Shaul Gueta'nın faaliyetlerini durdurdu ve şirket yönetimine kayyum atadı. Mahkemeye sunulan denetim raporuna göre şirketin cirosu, 2022'deki 200 milyon şekelden 2025'in ilk yarısında 35 milyon şekele geriledi.

Şirket yetkilileri, mahkemeye sundukları açıklamada, "Gelirimizin büyük kısmı Türkiye ile yürütülen ticaretten geliyordu. Türkiye'nin yasağından sonra satışlarımız durdu." ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre bu gelişme, Türkiye'nin ambargo kararının İsrail ekonomisinde doğrudan hissedilen ilk büyük etkisi oldu.

Tel Aviv merkezli finans çevreleri, yasağın sürmesi halinde özellikle metal, inşaat ve enerji sektörlerinde yeni iflas dalgalarının yaşanabileceğini belirtiyor.

İSPANYA'DAN "SOYKIRIMA ORTAKLIK" SORUŞTURMASI

Türkiye'nin ekonomik ambargosu sürerken, İspanya da Gazze'deki saldırılara dolaylı destek verdiği gerekçesiyle İsrail bağlantılı ticareti yargıya taşıdı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Sidenor adlı çelik üretim firmasının yöneticileri hakkında, İsrail'de silah üretiminde kullanılan malzeme satışı nedeniyle "insanlığa karşı suçlara ve soykırıma ortak olmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Savcı Francisco de Jorge, Sidenor Başkanı Jose Antonio Jainaga Gomez ve iki yöneticinin, hükümet izni olmadan İsrail'de ağır ve hafif silah üreten IMI System (eski adıyla İsrail Askeri Endüstrileri) adlı silah üreticisine çelik sattığını tespit etti.

Mahkeme, bu ticaretin Gazze'deki saldırılarda kullanılan mühimmatın üretimine katkı sağladığına dikkat çekerek sanıkların 12 Kasım'da Madrid'de hâkim karşısına çıkmasına karar verdi.

Soruşturma, Katalonya Filistin Topluluğu-Terra Santa Derneği'nin suç duyurusu üzerine başlatıldı ve İspanya tarihinde bir özel şirketin "soykırıma ortaklık" suçlamasıyla yargılandığı ilk dava oldu.

İSPANYA HÜKÜMETİ: "GAZZE'DE TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ"

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'le savaş malzemesi ticaretine uyguladığı ambargoyu "barış sürecinin kesinleşip sağlamlaştığından emin olana kadar" sürdüreceklerini vurguladı.

Montero, "İspanya, Gazze'de yaşanan soykırım karşısında tarihin doğru tarafında durarak örnek bir duruş sergiliyor." dedi.

ANKARA VE MADRİD AYNI ÇİZGİDE: HEM EKONOMİK HEM AHLAKİ TEPKİ

Türkiye'nin ticaret yasağı ve İspanya'nın hukuki soruşturması, İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı iki yönlü artırdı.

Ankara'nın ekonomik yaptırımı İsrail sanayisini mali olarak sıkıştırırken, Madrid'in adımı Avrupa'da yargı cephesinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Her iki ülkenin tutumu, İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında Avrupa'da ve Akdeniz'de güçlenen Filistin dayanışmasının somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.