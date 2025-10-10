Türkiye "şah" dedi! Siyonistlerden Gazze'de ateşkes itirafı: Müslümanların lideri Erdoğan! Kazanan Türkiye

"ANLAŞMANIN KAZANANI TÜRKİYE OLDU" Eski üst düzey Mossad yetkilisi Oded Eilam'ın kaleme aldığı "Anlaşmanın kazananı Türkiye oldu" başlıklı yazıda, Ankara'nın yaklaşık iki buçuk yıldır süren müzakere sürecinde aktif rol aldığı ve bölgenin önemli aktörlerinden biri haline geldiği vurgulandı. Eilam, "İsrail'in zaferi, Türkiye'nin zaferinin gölgesinde kaldı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ʺşahʺ dedi! Yeni düzenin mimarı | Gazze'deki ateşkesin asıl kazananını İsrail basını yazdı! Müslümanların lideri Erdoğan (AA)

"YENİ DÜZENİN BAŞ AKTÖRÜ VE MİMARI"

Hamas'ın Washington'ı değil, Ankara'yı dikkate aldığını ifade ederek, "Diplomatik söylem artık Ankara'ya kayıyor. Türkiye bu noktada geçici bir arabulucu değil, yeni düzenin baş aktörü ve mimarı" dedi.

Analizde ayrıca Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkinliğinin hızla arttığına dikkat çekildi. Türkiye ile Mısır arasında güvenlik iş birliğinin güçlendiği, iki ülkenin Genelkurmay Başkanları arasında Ankara'da üst düzey bir toplantı yapıldığı, eğitim, gelecekteki tatbikatlar ve ortak savunma sanayii kurulması gibi konuların ele alındığı kaydedildi. Türkiye'nin son on yılda denizaltılar, uçak gemileri ve taarruz amaçlı deniz silahları tedarik ederek donanmasını güçlendirdiği ve bölgedeki diğer ülkelerle iş birliğini pekiştirdiği belirtildi.

İsrail basınından Globes gazetesi ise ateşkes arabuluculuğundaki katkılarından dolayı özellikle Türkiye'ye teşekkür edildiğini aktardı. Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Merkezi'nde görev yapan Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'ın değerlendirmelerine de yer verildi.