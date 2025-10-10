Türkiye "şah" dedi! Siyonistlerden Gazze'de ateşkes itirafı: Müslümanların lideri Erdoğan! Kazanan Türkiye

PODCAST CANLI YAYIN

İsrail basını, Gazze’deki ateşkes sürecinde Türkiye’nin kilit rolüne dikkat çekerek itirafta bulundu. Mako’nun analizine göre, yeni düzenin mimarı sessiz ama etkili bir şekilde Türkiye oldu. Hamas'ın Washington'ı değil, Ankara'yı dikkate aldığını ifade ederek, "Diplomatik söylem artık Ankara'ya kayıyor. Türkiye bu noktada geçici bir arabulucu değil, yeni düzenin baş aktörü ve mimarı" ifadelerine yer verildi.

İsrail basınından Mako, Türkiye'nin Gazze ateşkesindeki arabuluculuk çabalarına yönelik dikkat çekici itirafta bulundu.

"ANLAŞMANIN KAZANANI TÜRKİYE OLDU"
Eski üst düzey Mossad yetkilisi Oded Eilam'ın kaleme aldığı "Anlaşmanın kazananı Türkiye oldu" başlıklı yazıda, Ankara'nın yaklaşık iki buçuk yıldır süren müzakere sürecinde aktif rol aldığı ve bölgenin önemli aktörlerinden biri haline geldiği vurgulandı. Eilam, "İsrail'in zaferi, Türkiye'nin zaferinin gölgesinde kaldı" ifadelerine yer verdi.

Eilam, Türkiye'nin Mısır'da yapılan Gazze ateşkes görüşmelerine katılımının mutabakatın sağlanmasında belirleyici olduğunu belirtti.

"YENİ DÜZENİN BAŞ AKTÖRÜ VE MİMARI"
Hamas'ın Washington'ı değil, Ankara'yı dikkate aldığını ifade ederek, "Diplomatik söylem artık Ankara'ya kayıyor. Türkiye bu noktada geçici bir arabulucu değil, yeni düzenin baş aktörü ve mimarı" dedi.

Analizde ayrıca Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkinliğinin hızla arttığına dikkat çekildi. Türkiye ile Mısır arasında güvenlik iş birliğinin güçlendiği, iki ülkenin Genelkurmay Başkanları arasında Ankara'da üst düzey bir toplantı yapıldığı, eğitim, gelecekteki tatbikatlar ve ortak savunma sanayii kurulması gibi konuların ele alındığı kaydedildi. Türkiye'nin son on yılda denizaltılar, uçak gemileri ve taarruz amaçlı deniz silahları tedarik ederek donanmasını güçlendirdiği ve bölgedeki diğer ülkelerle iş birliğini pekiştirdiği belirtildi.

İsrail basınından Globes gazetesi ise ateşkes arabuluculuğundaki katkılarından dolayı özellikle Türkiye'ye teşekkür edildiğini aktardı. Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Merkezi'nde görev yapan Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

MÜSLÜMAN DÜNYASININ LİDERİ
Yanarocak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Müslüman dünyasının lideri ve Filistinlilerin savunucusu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin süreçte Hamas üzerinde etkili bir nüfuza sahip olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, "Türkiye'nin NATO üyesi olması, ABD ile diyaloğunu daha rahat hale getiriyor. Çünkü bir müttefikle konuşmak her zaman daha kolaydır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KATILIMI BU SÜREÇTE KİLİT ROL OYNADI"
Yanarocak, geçtiğimiz ay düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu hatırlatarak, "Trump, Müslüman ülkelerle bir araya gelerek savaşı sona erdirme konusunda birlik sağlamayı başardı ve Türkiye'nin katılımı bu süreçte kilit rol oynadı" değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Türkiye'nin arabuluculuk sürecindeki aktif rolünün İsrail açısından bazı zorluklar yaratabileceğine de dikkat çekti ve "Türkiye'nin daha aktif bir rol üstlenmesi, İsrail için ilerleyen süreçte sıkıntı yaratabilir" ifadesini kullandı.

