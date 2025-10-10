Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"

Başkan Erdoğan , 2025'te Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve ABD 'de düzenlenen BM Genel Kurulu'nda da en gür sesle Gazze'yi haykırdı. Erdoğan, "Biz bugün, bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum" sözleriyle tarihe not düştü.

Bu ziyaretlerinin ana gündemi Gazze oldu. 3 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde de Gazze'yi konuştu. 4 Kasım'daki BRICS Zirvesi'ne de katılan Erdoğan, Filistinlilerin dramını dünya gündemine taşıdı.

Erdoğan, 2024 yılı boyunca da uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İspanya, İtalya başta olmak üzere 17 ülkeye 19 ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası zirvelere katıldı.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM Başkan Erdoğan 'ın sürecin en başından itibaren çabaları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Ala, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın sessizliğe gömüldüğü bir çağda, küresel vicdanın sesi olarak Gazze'nin feryadını duymuş, bu feryadı, tüm insanlığa duyurmak için cesaretle ve kararlılıkla mücadele etmiştir. Uluslararası platformlarda, ikili ve çok taraflı görüşmelerde sergilenen bu dirayetli liderlik, sessizlerin sesi olmuştur.

Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda sergilediği irade, Türkiye'nin gücünü tarihten alan kimliğinin bir tezahürüdür. Bu irade, köklerini bin yıllık medeniyetimizin adalet anlayışından alan, merhamet ve dayanışma ilkeleriyle şekillenmiş bir duruştur. Türkiye, bu anlayışla, küresel vicdanın yeniden uyanması için çağrısını sürdürmekte, insanlığın unutmaya meylettiği değerleri yeniden hatırlatmaktadır."

Kabine üyeleri de yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ın ateşkes sürecine verdiği katkıya dikkat çekti.



Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)