Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazzelilere yönelik soykırım imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Mısır'da gerçekleşen İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Masada Türkiye'nin de olması dikkat çekti.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı belirtilirken, barışa yönelik katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
TRUMP'TAN ÖVGÜLER
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Erdoğan'ın harika bir iş çıkardığı belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİ TÜRKİYE'NİN ROLÜ
Ateşkes kararında görüşmelere katılan Türkiye büyük rol oynadı. İsrail'in soykırımını 2 yıldır tüm dünyaya ısrarla anlatan Başkan Erdoğan'ın çabaları da takdirle karşılandı. Erdoğan, saldırıların başladığı ilk günlerde, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Tek başımıza kalsak da hakkı ve hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz." diyerek tavrını ortaya çıktı.
2023: 15 ÜLKEDE ZULMÜ HAYKIRDI
İsrail'in katliamnın devam ettiği 2 yıl boyunca Başkan Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü. 2023'te 15 ülkeye 21 ziyaret gerçekleştirdi ve 7 zirveye katıldı. 2 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılan Erdoğan, 8 Kasım'da katıldığı Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'nde, "Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız" sözleriyle İsrail'in uyguladığı vahşete tepkisini dile getirdi. 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Burada da Gazze'nin dramına dikkat çeken Erdoğan, liderle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı.