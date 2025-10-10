PODCAST CANLI YAYIN

Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim 2023 tarihinden İsrail'in katliamını gittiği her ülkede dünyaya haykırdı, küresel vicdanın sesi oldu. Yaklaşık 2 yılın ardından uluslararası baskılara boyun eğen soykırımcı İsrail ile Filistin'in özgürlüğü için savaşan Hamas arasında imzalanan anlaşmanın ardından Gazze'de kalıcı ateşkes resmen başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Hamas, her fırsatta Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Bu teşekkürler sosyal medyada gündem olurken "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazzelilere yönelik soykırım imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Mısır'da gerçekleşen İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Masada Türkiye'nin de olması dikkat çekti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı belirtilirken, barışa yönelik katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

TRUMP'TAN ÖVGÜLER

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın harika bir iş çıkardığı belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİ TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Ateşkes kararında görüşmelere katılan Türkiye büyük rol oynadı. İsrail'in soykırımını 2 yıldır tüm dünyaya ısrarla anlatan Başkan Erdoğan'ın çabaları da takdirle karşılandı. Erdoğan, saldırıların başladığı ilk günlerde, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Tek başımıza kalsak da hakkı ve hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz." diyerek tavrını ortaya çıktı.

2023: 15 ÜLKEDE ZULMÜ HAYKIRDI

İsrail'in katliamnın devam ettiği 2 yıl boyunca Başkan Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü. 2023'te 15 ülkeye 21 ziyaret gerçekleştirdi ve 7 zirveye katıldı. 2 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılan Erdoğan, 8 Kasım'da katıldığı Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'nde, "Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız" sözleriyle İsrail'in uyguladığı vahşete tepkisini dile getirdi. 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Burada da Gazze'nin dramına dikkat çeken Erdoğan, liderle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı.

2024: ŞANGHAY'DA GAZZE'Yİ ANLATTI

Erdoğan, 2024 yılı boyunca da uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İspanya, İtalya başta olmak üzere 17 ülkeye 19 ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası zirvelere katıldı.

Bu ziyaretlerinin ana gündemi Gazze oldu. 3 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde de Gazze'yi konuştu. 4 Kasım'daki BRICS Zirvesi'ne de katılan Erdoğan, Filistinlilerin dramını dünya gündemine taşıdı.

2025: BM'DE DÜNYAYA GAZZE ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, 2025'te Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve ABD'de düzenlenen BM Genel Kurulu'nda da en gür sesle Gazze'yi haykırdı. Erdoğan, "Biz bugün, bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum" sözleriyle tarihe not düştü.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM
Başkan Erdoğan'ın sürecin en başından itibaren çabaları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından, "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketinin yer aldığı, "Dünyanın sustuğu yerde Türkiye konuştu" başlıklı görseli paylaştı.

Ala, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın sessizliğe gömüldüğü bir çağda, küresel vicdanın sesi olarak Gazze'nin feryadını duymuş, bu feryadı, tüm insanlığa duyurmak için cesaretle ve kararlılıkla mücadele etmiştir. Uluslararası platformlarda, ikili ve çok taraflı görüşmelerde sergilenen bu dirayetli liderlik, sessizlerin sesi olmuştur.

Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda sergilediği irade, Türkiye'nin gücünü tarihten alan kimliğinin bir tezahürüdür. Bu irade, köklerini bin yıllık medeniyetimizin adalet anlayışından alan, merhamet ve dayanışma ilkeleriyle şekillenmiş bir duruştur. Türkiye, bu anlayışla, küresel vicdanın yeniden uyanması için çağrısını sürdürmekte, insanlığın unutmaya meylettiği değerleri yeniden hatırlatmaktadır."

Kabine üyeleri de yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ın ateşkes sürecine verdiği katkıya dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Tüm dünya susarken konuşan, Zulme karşı dimdik duran, Gazze'nin, mazlumların gür sesi olan, #UmudunAnahtarıErdoğan


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Küresel Barışın Teminatı #UmudunAnahtarıErdoğan


Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar: Gazze'de insanlık katledilirken sessiz kalanlara karşı, dünyaya insanlığın onurunu hatırlattı. Filistin'in sesi, ümmetin lideri, vicdanın temsilcisi #UmudunAnahtarıErdoğan


Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum: Filistin'de direnişin simgesidir anahtar. Eve, toprağa geri dönmenin umududur.


