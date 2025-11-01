Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack , Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (IISS) forumunda yaptığı konuşmada, Gazze'deki ateşkes süreci, Türkiye'nin rolü ve bölgesel dengeler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar'ın ateşkes sürecinde "müthiş bir iş" çıkardığını belirten Barrack, "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı. " ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE İSRAİL SAVAŞMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış vizyonuna da değinen Barrack, "Başkan (Trump) her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"BATI'NIN MODELİ ÇÖKTÜ"

Tarihi perspektiften konuşan Barrack, Batı'nın yüzyıllardır sürdürdüğü politikaları eleştirerek, "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü." dedi.