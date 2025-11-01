Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı

PODCAST CANLI YAYIN

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Gazze ateşkesinde Türkiye’nin belirleyici rol oynadığını vurguladı. “Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Erdoğan’a dört kez teşekkür etti.” diyen Barrack, ayrıca “Osmanlı’nın yıkılmasından bu yana Batı’nın yaptığı her şey bir hataydı.” sözleriyle dikkat çekti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (IISS) forumunda yaptığı konuşmada, Gazze'deki ateşkes süreci, Türkiye'nin rolü ve bölgesel dengeler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP, ERDOĞAN'A 4 KEZ TEŞEKKÜR ETTİ"

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasında Türkiye'nin belirleyici rol oynadığını vurgulayan Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a 4 kez teşekkür etti." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar'ın ateşkes sürecinde "müthiş bir iş" çıkardığını belirten Barrack, "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE İSRAİL SAVAŞMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış vizyonuna da değinen Barrack, "Başkan (Trump) her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"BATI'NIN MODELİ ÇÖKTÜ"

Tarihi perspektiften konuşan Barrack, Batı'nın yüzyıllardır sürdürdüğü politikaları eleştirerek, "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü." dedi.

"SDG İLE ORTAK NOKTAYA YAKINIZ"

Barrack ayrıca, Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, "(SDG ile) Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız." ifadelerini kullandı.

DEDEM 13 LİRA İLE ABD'YE GİTTİ
Geçtiğimiz Haziran ayında İzmir'de gazetecilere konuşan Barrack, dedesinin yaklaşık 1900'lerde Osmanlı pasaportuyla ve cebinde 13 lira ile Amerika'ya gittiğini anlatarak şunları söylemişti

"DNA'mın geldiği yere dönme ayrıcalığına ve onuruna sahip olmak, hem de (ABD Başkanı Donald) Trump adına kıdemli bir diplomat olarak ve tarihi ülkelerden birinde Amerika'yı temsil etmek, gerçekten büyük bir ayrıcalık."

Osmanlı'daki "millet sistemi"nin farklı toplulukların yüzyıllarca bir arada yaşamasına imkân tanıdığını hatırlatan Barrack, "Yeni nesil için yeni bir diyaloğa ihtiyaç var ve bu diyalog savaş değil." ifadelerini kullanmıştı.

