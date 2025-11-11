Beyaz Saray'da Trump-Şara zirvesi

Esad rejimini deviren Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Şara, bugüne kadar Beyaz Saray’da bir Amerikan başkanı tarafından kabul edilen ilk Suriye lideri olurken zirve, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 1.5 saat süren görüşmenin ardından ABD, Suriye'ye uygulanan "Sezar yaptırımlarını" İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında askıya aldı. DEAŞ'a karşı kontratak hamlesi gelirken terör örgütü YPG'ye de büyük darbe geldi. ABD Başkanı Donald Trump görüşme sonrası yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ı büyük bir lider olarak değerlendirirken, Suriye'deki rolünü vurguladı.