Toplantının açılışında konuşan Trump, "Artık tüm dünya için kartellerin Batı Yarımküre'nin IŞİD'i olduğu açık olmalı." dedi.

Trump, konuşmasında ayrıca, "Uluslararası çeteler ABD'yi ele geçirmeye çalıştılar. Kan döktüler, bunlar gerçekten en kötü insanlar. Şimdi kartelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu insanlar Batı dünyasının IŞİD'i. Düşmanlarını canlı canlı yakıyorlar. Silahlanıyorlar, insanları kaçırıp Biden'ın onlara verdiği yetkiyle insanları tehdit ediyorlardı. Biden ülkeyi kartellere teslim etti ama biz şuan hızla ülkemizi geri alıyoruz. Biden ne yaptığını bilmiyordu. Onlara savaş açıyoruz, böylesine bir savaş hiç görülmedi" ifadelerini kullandı.

KARTELLERİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre toplantı, hükümetin uyuşturucu kartelleri ve insan kaçakçılığıyla mücadele çabalarına ilişkin düzenlendi. Trump, konuşmasında birçok karteli "yabancı terör örgütü" olarak tanımladı. Bu terimin genellikle suç örgütleri için kullanılmadığına dikkat çekildi.

ABD ordusunun son dönemde Latin Amerika ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik bir dizi operasyon düzenlediği hatırlatıldı. Eleştirmenler, bu operasyonları "yargısız infaz" olarak nitelendiriyor.

Trump'ın söz konusu açıklaması, kartelleri ABD'nin istikrarını hedef alan "narko-teröristler" olarak tanımladığı önceki açıklamalarını akıllara getirdi.

Trump, konuşmasında Venezuela ile ilgili de, "Yakında bir kara operasyonu göreceğiz" dedi.

Filistin meselesine de değinen Trump, "İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak" ifadelerini kullandı.