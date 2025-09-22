ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmenin yollarını görüşmek üzere yarın BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında, Arap ve İslam ülkelerinin liderleriyle bir araya gelmeyi planladığı bildirildi.

Axios'un bir Arap kaynağa dayanarak aktardığı bilgiye göre Beyaz Saray Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır ve Ürdün liderlerini toplantıya katılmaya davet etti.

Toplantının, Trump'ın 29 Eylül'de Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlamasından birkaç gün önce gerçekleşeceği kaydedildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın davet edilen Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze için "savaş sonrası planlarda" rol almasını ve hatta İsrail ordusunun yerine geçecek bir "istikrar gücü" oluşturmak için asker göndermesini istediği öne sürüldü.

Axios'un haberine göre Arap liderlerin, Trump'tan Netanyahu'ya Gazze'deki savaşı sona erdirmesi ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhakından kaçınması yönünde baskı yapmasını talep etmeleri bekleniyor.