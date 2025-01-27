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Suriye’de yeni normal! Esad rejiminin bıraktığı “enkaz” kaldırılıyor

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra reform süreci başlatıldı. Normalleşme sürecine girilen Suriye’de Esad rejimi tarafından hasar gören ve yıkılan binalar onarılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 11:45 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 13:01
Suriye’de yeni normal! Esad rejiminin bıraktığı enkaz kaldırılıyor

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    Suriye'de, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejimi devrildi.

    Rejim değişikliğinin ardından ülkede normalleşme süreci başladı. Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırılarda büyük yıkıma uğrayan yerleşim alanlarına dönüştürülüyor.

    Suriyeliler, yaşam alanlarını eski haline getirmek için büyük çaba sarf ediyor. (İHA)Suriyeliler, yaşam alanlarını eski haline getirmek için büyük çaba sarf ediyor. (İHA)

    Rejimin bombaladığı başkent Şam'ın Zabadani ilçesinde binaları onarmaya başlayan Suriyeliler, yaşam alanlarını eski haline getirmek için büyük çaba sarf ediyor.

    Şam'ın Zabadani ilçesinde binaları onarılıyor. (İHA) Şam'ın Zabadani ilçesinde binaları onarılıyor. (İHA)

    "ESAD REJİMİ, HER YERİ ENKAZA ÇEVİRDİ"
    Zabadani ilçesinde yaşayan ve evi bombalanan Mahmud Musa, Esad rejimi yüzünden her yerin enkaza çevrildiğini söyledi.

    Musa, "Ekmeğimizi, yemeğimizi her şeyimizi aldı. Suriye'de, Zabadani'de bizi açlıkla sınadı. Bizi buradan göçe zorladı. Ama şimdi geri döndük, Allah'ın izniyle yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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