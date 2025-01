Suriye’de yeni normal! Esad rejiminin bıraktığı “enkaz” kaldırılıyor

Şam'ın Zabadani ilçesinde binaları onarılıyor. (İHA)



"ESAD REJİMİ, HER YERİ ENKAZA ÇEVİRDİ"

Zabadani ilçesinde yaşayan ve evi bombalanan Mahmud Musa, Esad rejimi yüzünden her yerin enkaza çevrildiğini söyledi.



Musa, "Ekmeğimizi, yemeğimizi her şeyimizi aldı. Suriye'de, Zabadani'de bizi açlıkla sınadı. Bizi buradan göçe zorladı. Ama şimdi geri döndük, Allah'ın izniyle yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.