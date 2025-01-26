MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da | Suriye lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet rejimin devrilmesinin ardından ikinci kez Suriye'ye gitti.



Kalın, başkent Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.



MİT Başkanı Kalın, Suriye'nin yeni lideri eş-Şara ile bir araya geldi. (İHA)

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattab da yer aldı.

MİT Başkanı Kalın, Suriye'nin yeni lideri eş-Şara ile bir araya geldi. (İHA)

KRİTİK TEMASTA İLK DETAYLAR

A Haber muhabiri Kübra Bal kritik görüşmeye ilişkin detayları aktardı:

İbrahim Kalın, Suriye'nin yeni hükümet başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Enes Hattab da vardı. Türk heyeti ile bir görüşme gerçekleştirildi.