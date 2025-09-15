PODCAST CANLI YAYIN

Soykırımcı İsrail Gazze'de 20 katlı binayı yerle bir etti

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazzede binlerce sivili katleden soykırımcı İsrail güçleri, Gazze kentinin batısında yer alan çadırların da bulunduğu 20 katlı "El-Gıfari Kulesi" isimli binayı bombaladı.

Gazze kentini işgal planı kapsamında çok katlı binaları yıkmaya devam eden İsrail işgal ordusu, Gazze kentinin en yüksek binalarından El-Gıfari Kulesi'ni de yerle bir etti.

Saldırıdan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Limanı ve Rimal Mahallesi sakinlerine, özellikle "kırmızı renkle işaretlenen" El-Gıfari Kulesi" ve çevresindeki çadırları vuracakları tehdidinde bulundu.

Binanın içinde veya çevresinde "Hamas'a ait terör altyapılarının" bulunduğunu iddia eden Adraee, binanın ve çevresindeki çadırların derhal boşaltmasını istedi.

Siyonist Sözcüden katliam mesajı (Takvim.com.tr)Siyonist Sözcüden katliam mesajı (Takvim.com.tr)

KATLİAMCI İSRAİL ORDUSU SİVİL BİNAYI BOMBALADI

İsrail Ordu Sözcüsünün paylaşımından kısa bir süre sonra, saldırı uyarısı yapılan bina katil İsrail ordusunca bombalandı.

İsrail ordusu, söz konusu binanın çevresindeki bazı evleri de yerle bir etti.

Bölgedeki yaklaşık bir kilometrekarelik alan siyah dumanla kaplanırken, saldırı bölge sakinleri arasında büyük paniğe neden oldu.

Gazze kentinin en yüksek binası olarak bilinen 20 katlı "El-Gıfari Kulesi" içinde, Filistinli ailelere ait yüzlerce dairenin yanı sıra medya kuruluşlarının, medya prodüksiyon şirketlerinin ve diğer ticari işletmelerin ofisleri de bulunuyordu.


