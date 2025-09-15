Soykırımcı İsrail Gazze'de 20 katlı binayı yerle bir etti

Gazze kentini işgal planı kapsamında çok katlı binaları yıkmaya devam eden İsrail işgal ordusu, Gazze kentinin en yüksek binalarından El-Gıfari Kulesi'ni de yerle bir etti.

Saldırıdan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Limanı ve Rimal Mahallesi sakinlerine, özellikle "kırmızı renkle işaretlenen" El-Gıfari Kulesi" ve çevresindeki çadırları vuracakları tehdidinde bulundu.

Binanın içinde veya çevresinde "Hamas'a ait terör altyapılarının" bulunduğunu iddia eden Adraee, binanın ve çevresindeki çadırların derhal boşaltmasını istedi.