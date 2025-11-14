Soykırımcı İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Gazze’de 1.500’ün üzerinde bina yıkıldı

Ortadoğu'nun haydut devleti İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi yine bozdu. İsrailli teröristleri Birleşmiş Milletler, ABD ve İngiltere bile savunamıyor. İngiliz BBC analizli uydu verilerine göre, ateşkesin ardından Gazze Şeridi'nde kontrol edilen bölgelerde yer alan 1 500'den fazla bina yerle bir edildi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki ateşkesin defalarca ihlal edildiğini açıkladı.

ENGELLER ARTTI

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'ye, anlaşmadaki miktarda yardımın girişine de izin vermiyor. Varılan anlaşmaya göre, İsrail'in her gün Gazze'ye 600 tır insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyordu ancak bölgeden gelen rakamlar Tel Aviv'in buna uymadığını gösteriyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail yönetimi anlaşmada belirtilen yardımın 3 birinden daha azına müsaade etti. Tel Aviv yönetimi, 10 Ekim - 6 Kasım arasında Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım tırının girişine izin verdi. Bu sayının anlaşmaya göre, 15 bin 600 tır olması gerekiyordu. Bu da İsrail'in Gazze'ye, anlaşmadan belirtilen oranın üçte birinin de altında girişe izin verdiğini ortaya koyuyor.