Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy canlı yayında hapse girdi! Monte Kristo Kontu'nu yanına aldı: Çakal Carlos da o hapishanede yatmıştı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy canlı yayında, dünyanın gözü önünde hapse girdi. Sarkozy'nin oğullarından Louis, bu sabah Sarkozy'nin eşi Carla Bruni-Sarkozy ile yaşadığı lüks Paris semtinde babasına destek amacıyla bir miting düzenlenmesi çağrısında bulundu. Sarkozy, daha önce Çakal Carlos gibi çok sayıda azılı suçlunun yattığı La Santé Hapishanesi'nde kalacak. Eski Başbakan hücresine giderken yanında ünlü Fransız yazar Aleksander Dumas'ın Monte Kristo Kontu kitabını aldığını söyledi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy canlı yayında, dünyanın gözü önünde hapse girdi.

Sarkozy, 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Libya'dan fon sağladığı gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından yerel saatle 09.40 sularında başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girdi.

Suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen Sarkozy'nin burada hücreye alınmadan önce bazı idari prosedürleri tamamlaması gerekecek.

MODERN FRANSA'DA BİR İLK

Modern Fransa'nın hapse atılan ilk eski lideri olan Sarkozy, hem mahkumiyete hem de temyiz başvurusu sonuçlanana kadar yargıcın kendisini hapse atma yönündeki alışılmadık kararına itiraz ediyor.

OĞUL SARKOZY'DEN MİTİNG ÇAĞRISI

Sarkozy'nin oğullarından Louis, salı sabahı Sarkozy'nin eşi Carla Bruni-Sarkozy ile yaşadığı lüks Paris semtinde babasına destek amacıyla bir miting düzenlenmesi çağrısında bulundu.

MONTE KRİSTO KONTU'NU YANINA ALDI

Eski cumhurbaşkanı, "hapisten korkmadığını" da belirterek cezaevinde bulunduğu süre boyunca "hiçbir ayrıcalık" talep etmediğini söyledi. La Tribune de Dimanche gazetesine konuşan Sarkozy, "Hapisten korkmuyorum. Başım dik olacak, cezaevi kapısında bile" dedi.

Ayrıca yanında aile fotoğraflarını ve üç kitap götüreceğini belirtti: "Monte Cristo Kontu ve Jean-Christian Petitfils'in yazdığı iki ciltlik İsa biyografisini götürüyorum" ifadelerini kullandı.

HÜCRESİNDEN SADECE EGZERSİZ İÇİN ÇIKABİLECEK

Sarkozy, La Sante Cezaevinde tek kişilik, 11 metrekarelik, pencereli bir hücrede tutulacak. Sarkozy'nin hücresinde bir yatak, masa, duş, tuvalet ve küçük ocak bulunacak. Ayrıca bu alana bir buzdolabı ve televizyon yerleştirilmesi için başvuruda bulunabilecek. Hücresinden yalnızca egzersiz için çıkmasına izin verilecek.

ÇAKAL CARLOS DA O HAPİSHANEDE YATMIŞTI

Sarkozy, Paris'in 14. bölgesinde, bir okulun hemen yanında yer alan bu ünlü hapishanede tutulan çok sayıda azılı suçlunun arasına katılacak.

Bu cezaevinde daha önce Manuel Noriega, "Çakal Carlos" olarak bilinen Ilich Ramírez Sánchez ve Parisli gangster Jacques Mesrine gibi ünlü isimler de hapis yatmıştı. 1978 yılında Jacques Mesrine'in La Santé hapishanesinden yaptığı kaçış hâlâ hafızalarda. Mesrine, yüksek duvarları aşarak Paris sokaklarında kayıplara karışmıştı.

La Santé hapishanesi yıllar içinde öyle bir ün kazandı ki Fransız cezaevi idaresinin halkla ilişkiler birimi tarafından "hafıza mekânı" olarak tanımlandı.

Ancak hapishanenin saygın sayılabilecek bu imajına rağmen geçmişi pek parlak değil. 2000 yılında hapishanenin eski başhekimlerinden biri tarafından kaleme alınan bir kitap, La Santé'deki tutukluların içinde yaşadığı sefil koşulları gözler önüne serdi.

Kitapta, hücrelerin hamam böcekleri ve farelerle dolu olduğu, mahkûmların aşırı kalabalık nedeniyle üst üste yığıldığı iğrenç yaşam koşulları ayrıntılarıyla anlatıldı.

