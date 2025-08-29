Rusya İsrail'in E1 planına tepki gösterdi!

PODCAST CANLI YAYIN

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in işgali genişletecek E1 planının uygulanmasının Filistin devletinin varlığının koşulu olan toprak bütünlüğünü imkansız hale getireceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gazeteciler tarafından sorulan İsrail'in, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerinde işgalci yerleşimlerini hedefleyen tartışmalı E1 projesini onaylaması hakkındaki sorusunu cevapladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun son derece olumsuz bir şekilde geliştiğine dikkat çeken Zaharova, bu durumun kendilerini ciddi endişeye sevk ettiğini belirtti.

Zaharova, İsrail'in Doğu Kudüs'te 3 binden fazla konut inşa etmeyi öngören E-1 planına ilişkin Rusya'nın görüşlerini, hem ilgili taraflarla ikili görüşmelerde hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarında dile getirdiklerini hatırlatarak, "Bu planların uygulanması, Orta Doğu meselesinin çözümüne ilişkin bilinen uluslararası yasal çerçeveye uygun olarak, Filistin devletinin varlığının ayrılmaz bir koşulu olan toprak bütünlüğünü imkansız hale getireceği gerçeğinden hareket ediyoruz. 20 yıldan fazla bir süre önce geliştirilen bu proje, dünya toplumunun ezici çoğunluğunun sert eleştirileri nedeniyle defalarca ertelendi. Umarız ki nihayet kaldırılır. Bu da Filistin meselesinde iki devletli bir çözüm olasılığını koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki katliamlara da tepki gösteren Zaharova, "Gazeteciler de dahil olmak üzere sivilleri mağdur eden, sivil hedeflere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar da olmak üzere her türlü eylemi uluslararası hukukun ağır ihlali olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Zaharova, Gazze Şeridi'nde derhal bir ateşkesin sağlanması ve Filistin-İsrail ihtilafının çözüm sürecinin mümkün olan en kısa sürede siyasi ve diplomatik kanala geri döndürülmesi yönündeki sarsılmaz duruşlarını yinelediklerini ifade etti.

"GAZETECİLERİN GÜVENLİĞİ VE BAĞIMSIZLIĞINI SAVUNUYORUZ"
Dünyada tüm gazetecilerin ve Rus gazetecilerin güvenliğini ve bağımsızlığını savunduklarını bildiren Zaharova, Rus gazetecilerin de terör saldırılarına maruz kaldığını dile getirdi.

Zaharova, gazetecilerin toplu olarak öldürülmesine kayıtsız kalması gerekçesiyle UNESCO'yu suçlayarak, Kiev yönetiminin Rus gazetecilere yönelik saldırılarda bulunduğunu belirtti.

Gazetecilerin öldürülmesi ve ifade özgürlüğünün yok edilmesine karşı kararlı bir mücadelede dayanışmaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Zaharova, Ankara ile birlikte gazetecilere yönelik zulme karşı mücadele önerisinde bulundu.

FİLİSTİN'DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ"
Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

