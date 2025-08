Pink Floyd efsanesi Roger Waters Gazze için beste yaptı!

İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail ve Nazi Almanyası tarafından öldürülen kadınları anarak yaptığı bestesinde, Filistin'deki insanlık krizine karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Waters, sosyal medya hesabında, "Kız kardeşlerim, gözlerini açmama yardım edin (Oh my sisters help me to open their eyes)" adlı şarkısının videosunu paylaştı. Waters, daha önce de Filistin'e yönelik destek açıklamalarıyla gündeme gelmiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı isyan bayrağını açmıştı.



İŞTE O İSYAN

"Seni iyi hatırlıyorum, nerede durduğunu, nereye düştüğünü. Vahşice katledildin ama ruhun hala yaşıyor. Rachel Corrie ve Shireen Abu Akleh, Marielle Franco, Sophie Scholl ve Anne Frank. Iman Al Hams, birçok ülkeden birçok kız kardeş. Ah, kız kardeşlerim gözlerini açmama yardım edin. Rezidans dairelerinden bakıldığında onlara karınca gibi görünüyor olmalıyız. Uyan... Hepimiz kadın ve erkeğiz. Yazıklar olsun kanayan yüreğime..."

