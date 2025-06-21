Pentagon’da pizza trafiği arttı ABD İran'ı vurdu

Washington merkezli bazı gözlemciler, bu artışı "yoğun gece mesaisi" ile açıklasa da bazı uzmanlar bu tür gıda hareketliliğinin genelde olağanüstü toplantıların habercisi olduğunu" savunuyor.

Geçmişte de önemli askeri operasyonlar öncesinde Pentagon 'da pizza trafiği artmış, pizzacılar "kriz barometresi" olarak anılmıştı.

Washington saatiyle akşam 7'de, yani bombardımandan yaklaşık bir saat önce, söz konusu hesap 100 bini aşkın takipçisine, siparişlerde büyük bir artış yaşandığını bildirdi.

Geçen hafta perşembe günü, Beyaz Saray'ın önceden haberdar olduğu İsrail bombardımanının gerçekleştiği gece, Pentagon 'a yalnızca üç kilometre uzaklıktaki District Pizza Palace adlı restoranda verilen siparişlerde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu durumu, Pentagon çevresindeki olağandışı gıda trafiğini izleyen "Pentagon Pizza Report" adlı bir sosyal medya hesabı kayda aldı.

İran'dan İsrail'e füze misillemesi, 21.06.2025, AA

HER SALDIRIDA ARTIYOR

Geçtiğimiz yıl nisan ayında İran İsrail'e füze atışı yapmadan önce de Pentagon yakınlarındaki pizzacıların siparişlerinde artış gözlemlenmişti.

"MEDYA DEĞİL KURYELER BİLİR"

İlk olarak 1991 yılında ABD'nin askerlerini Kuvet'ten çıkarmak için bölgeyi bombaladığı Çöl Fırtınası Operasyonu'ndan önce pizza teorisi ortaya çıkmıştı. Bölgedeki pizzacılarda siparişlerde ciddi bir artış olduğu görülmüş ve bir pizzacının sahibi "Medya büyük bir şeyin ne zaman olacağını bilmez ama bizim gecenin ikisinde bile sokakta olan kuryelerimiz bilir." şeklinde konuşmuştu.

"Pentagon Pizza Report" gibi hesaplar bölgedeki olağandışı hareketleri canlı trafik araçları ve Google Maps ile takip ediyor.