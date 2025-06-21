PODCAST CANLI YAYIN

Pentagon’da pizza trafiği arttı ABD İran'ı vurdu

İsrail’in İran’a yönelik saldırısından bir hafta sonra Pentagon’dan yapılan pizza siparişlerinde yine hareketlilik görüldü. Pentagon’a pizza siparişlerini takip eden bir X hesabı, cuma ve cumartesi geceleri yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Özellikle geç saatlerde verilen çoklu pizza siparişleri, “savaş senaryoları mı çalışılıyor?”, “kriz masası kuruldu mu?” sorularını gündeme getirmişti. ABD'nin İran'da nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından pizza teorisi bir kez daha gündeme damga vurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pentagon’da pizza trafiği arttı ABD İran'ı vurdu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da son günlerde dikkat çeken bir detay güvenlik kulislerini karıştırdı: Pizzacılara gelen siparişler fırladı!

SİPARİŞLER ARTTI ABD İRAN'I VURDU

Cuma ve cumartesi geceleri Pentagon yakınlarındaki pizzacılara sipariş yağmasının ardından ABD İran'in 3 nükleer tesisine saldırı düzenlediğini duyurdu.

ʺPentagon Pizza Reportʺ, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüʺPentagon Pizza Reportʺ, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PENTAGON'DA PİZZA TRAFİĞİ

Özellikle 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği gece üstelik saldırıdan sadece 90 dakika önce Pentagon'daki pizza trafiği dikkat çekmişti. Pentagon'a pizza siparişlerini takip eden bir X hesabı, dün gece yaşanan hareketliliği işaret etti.

“Pentagon Pizza Report”, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü“Pentagon Pizza Report”, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SIRADAN BİR CUMA GÜNÜNDEN DAHA FAZLA SİPARİŞ

Pentagon'dan verilen pizza siparişlerini takip eden "Pentagon Pizza Report" adlı X hesabı Pentagon'a yakın olan bir pizzacıda dün yoğunluk yaşandığını ve bu yoğunluğun sıradan bir cuma gününe göre daha fazla olduğunu belirtti.

SALDIRIDAN SAATLER ÖNCE ZİRVE

ABD'nin İran'a saldırısından önce ise pizza siparişlerinin tavan yaptığı bildirildi.

Pentagon'a pizza siparişi, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuşturPentagon'a pizza siparişi, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

SAVAŞ SENARYOLARI MI ÇALIŞIYORLAR?

Özellikle geç saatlerde verilen çoklu pizza siparişleri, "savaş senaryoları mı çalışılıyor?", "kriz masası kuruldu mu?" sorularını gündeme getirdi.

Washington merkezli bazı gözlemciler, bu artışı "yoğun gece mesaisi" ile açıklasa da bazı uzmanlar bu tür gıda hareketliliğinin genelde olağanüstü toplantıların habercisi olduğunu" savunuyor.

Pentagon'a pizza siparişi, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuşturPentagon'a pizza siparişi, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

PİZZACILAR: PENTAGON'UN KRİZ BAROMETRESİ

Geçmişte de önemli askeri operasyonlar öncesinde Pentagon'da pizza trafiği artmış, pizzacılar "kriz barometresi" olarak anılmıştı.

Pentagon'a pizza siparişi, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuşturPentagon'a pizza siparişi, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

PENTAGON'UN PİZZA ENDEKSİ

Pizza teorisi geçtiğimiz hafta İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yeniden gündeme geldi.

Geçen hafta perşembe günü, Beyaz Saray'ın önceden haberdar olduğu İsrail bombardımanının gerçekleştiği gece, Pentagon'a yalnızca üç kilometre uzaklıktaki District Pizza Palace adlı restoranda verilen siparişlerde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu durumu, Pentagon çevresindeki olağandışı gıda trafiğini izleyen "Pentagon Pizza Report" adlı bir sosyal medya hesabı kayda aldı.

SALDIRIDAN 1 SAAT ÖNCE SİPARİŞLER FIRLADI

Washington saatiyle akşam 7'de, yani bombardımandan yaklaşık bir saat önce, söz konusu hesap 100 bini aşkın takipçisine, siparişlerde büyük bir artış yaşandığını bildirdi.

İran'dan İsrail'e füze misillemesi, 21.06.2025, AAİran'dan İsrail'e füze misillemesi, 21.06.2025, AA

HER SALDIRIDA ARTIYOR

Geçtiğimiz yıl nisan ayında İran İsrail'e füze atışı yapmadan önce de Pentagon yakınlarındaki pizzacıların siparişlerinde artış gözlemlenmişti.

"MEDYA DEĞİL KURYELER BİLİR"

İlk olarak 1991 yılında ABD'nin askerlerini Kuvet'ten çıkarmak için bölgeyi bombaladığı Çöl Fırtınası Operasyonu'ndan önce pizza teorisi ortaya çıkmıştı. Bölgedeki pizzacılarda siparişlerde ciddi bir artış olduğu görülmüş ve bir pizzacının sahibi "Medya büyük bir şeyin ne zaman olacağını bilmez ama bizim gecenin ikisinde bile sokakta olan kuryelerimiz bilir." şeklinde konuşmuştu.

"Pentagon Pizza Report" gibi hesaplar bölgedeki olağandışı hareketleri canlı trafik araçları ve Google Maps ile takip ediyor.

ABD İrana yaptığı saldırının adını koydu: Gece Yarısı Balyozu | Dünya alarma geçti! BMGK acil toplandıABD İrana yaptığı saldırının adını koydu: Gece Yarısı Balyozu | Dünya alarma geçti! BMGK acil toplandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 350 bininci deprem konutunu Adıyaman'da teslim edecek
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
"Eko"sistemin Laleli'deki emanetçisi Taç Döviz’den neler çıktı neler | İtirafçılar İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı! Hangi araçları kapsıyor ve cezalar ne kadar?
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!
Muazzez Abacı’nın son günlerini kızı Aslı Abacı anlattı: Bu kalp krizi çok zormuş
Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Türkiye, küresel lojistikte merkez üs: Asya’dan Avrupa’ya güvenli ticaretin yeni adresi
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Yeni yargı paketiyle çocuk istismarcılarına ve şehir eşkıyalarına göz açtırılmayacak!
CHP'li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelir? BEDAŞ İLÇE İLÇE duyurdu! 15 Kasım kesinti listesi