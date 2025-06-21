Pentagon’da pizza trafiği arttı ABD İran'ı vurdu

İsrail’in İran’a yönelik saldırısından bir hafta sonra Pentagon’dan yapılan pizza siparişlerinde yine hareketlilik görüldü. Pentagon’a pizza siparişlerini takip eden bir X hesabı, cuma ve cumartesi geceleri yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Özellikle geç saatlerde verilen çoklu pizza siparişleri, “savaş senaryoları mı çalışılıyor?”, “kriz masası kuruldu mu?” sorularını gündeme getirmişti. ABD'nin İran'da nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından pizza teorisi bir kez daha gündeme damga vurdu.
Özellikle 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği gece üstelik saldırıdan sadece 90 dakika önce Pentagon'daki pizza trafiği dikkat çekmişti. Pentagon'a pizza siparişlerini takip eden bir X hesabı, dün gece yaşanan hareketliliği işaret etti.
Pentagon'dan verilen pizza siparişlerini takip eden "Pentagon Pizza Report" adlı X hesabı Pentagon'a yakın olan bir pizzacıda dün yoğunluk yaşandığını ve bu yoğunluğun sıradan bir cuma gününe göre daha fazla olduğunu belirtti.
SALDIRIDAN SAATLER ÖNCE ZİRVE
ABD'nin İran'a saldırısından önce ise pizza siparişlerinin tavan yaptığı bildirildi.
Pentagon'a pizza siparişi, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur
SAVAŞ SENARYOLARI MI ÇALIŞIYORLAR?
Özellikle geç saatlerde verilen çoklu pizza siparişleri, "savaş senaryoları mı çalışılıyor?", "kriz masası kuruldu mu?" sorularını gündeme getirdi.
Washington merkezli bazı gözlemciler, bu artışı "yoğun gece mesaisi" ile açıklasa da bazı uzmanlar bu tür gıda hareketliliğinin genelde olağanüstü toplantıların habercisi olduğunu" savunuyor.
Pentagon'a pizza siparişi, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur
PİZZACILAR: PENTAGON'UN KRİZ BAROMETRESİ
Geçmişte de önemli askeri operasyonlar öncesinde Pentagon'da pizza trafiği artmış, pizzacılar "kriz barometresi" olarak anılmıştı.
Pentagon'a pizza siparişi, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur
PENTAGON'UN PİZZA ENDEKSİ
Pizza teorisi geçtiğimiz hafta İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yeniden gündeme geldi.
Geçen hafta perşembe günü, Beyaz Saray'ın önceden haberdar olduğu İsrail bombardımanının gerçekleştiği gece, Pentagon'a yalnızca üç kilometre uzaklıktaki District Pizza Palace adlı restoranda verilen siparişlerde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu durumu, Pentagon çevresindeki olağandışı gıda trafiğini izleyen "Pentagon Pizza Report" adlı bir sosyal medya hesabı kayda aldı.
SALDIRIDAN 1 SAAT ÖNCE SİPARİŞLER FIRLADI
Washington saatiyle akşam 7'de, yani bombardımandan yaklaşık bir saat önce, söz konusu hesap 100 bini aşkın takipçisine, siparişlerde büyük bir artış yaşandığını bildirdi.
İran'dan İsrail'e füze misillemesi, 21.06.2025, AA
HER SALDIRIDA ARTIYOR
Geçtiğimiz yıl nisan ayında İranİsrail'e füze atışı yapmadan önce de Pentagon yakınlarındaki pizzacıların siparişlerinde artış gözlemlenmişti.
"MEDYA DEĞİL KURYELER BİLİR"
İlk olarak 1991 yılında ABD'nin askerlerini Kuvet'ten çıkarmak için bölgeyi bombaladığı Çöl Fırtınası Operasyonu'ndan önce pizza teorisi ortaya çıkmıştı. Bölgedeki pizzacılarda siparişlerde ciddi bir artış olduğu görülmüş ve bir pizzacının sahibi "Medya büyük bir şeyin ne zaman olacağını bilmez ama bizim gecenin ikisinde bile sokakta olan kuryelerimiz bilir." şeklinde konuşmuştu.
"Pentagon Pizza Report" gibi hesaplar bölgedeki olağandışı hareketleri canlı trafik araçları ve Google Maps ile takip ediyor.