Paris’te şok soygun: Louvre Müzesi’nden 9 parça mücevher çalındı

Paris’in dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ndeki Napolyon’un mücevherleri çalındı. 3 soyguncunun merdivenle girdiği müzedeki soygunun sadece 7 dakikada gerçekleştiği ortaya çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi soyuldu... Olay, müzenin açılışından kısa bir süre sonra meydana geldi. Maskeli üç kişi Seine Nehri kıyısındaki bir inşaat alanına bir yük merdiveni kullanan maskeli 3 soyguncu, Galerie d'Apollon'a giriş yaptı.
Hırsızlar, Napolyon ve eşi Joséphine'in koleksiyonundan bir kolye, bir broş, bir taç ve diğer değerli eşyalar da dahil olmak üzere 9 parça mücevher çaldı ve aynı yerden kaçmayı başardı. Hırsızların scooter'larla A6 otoyoluna doğru kayıplara karıştı. Yetkililer, aktif bir inşaat alanında yük asansörü kullanılması, faillerin binanın düzeni hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduklarını ve muhtemelen içeriden birinin olaya dahil olduğunu gösteriyor. Fransa Kültür Bakanı Racgida Dati, soygunun 7 dakikada gerçekleştiğini doğruladı.

