Fransa, 24 saattir bu inanılması güç olayın şokunu yaşıyor. Dört kişi, Sen Nehri kıyısından bir vinçle Louvre Müzesi'ne yaklaşarak ikinci ve üçüncü kata çıktı. Cam kesiciyle pencereleri açıp içeri girdiler. Sadece 7 dakika içinde Fransa Kraliyet ailesine, Napolyon'un eşine ve kraliçelere ait paha biçilemez taçlar ile mücevherleri alarak iz bırakmadan kayboldular.

"Fransa Tarihine Yapılmış Bir Saldırı"

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayı "Fransa tarihine yapılmış bir saldırı" olarak niteledi. Fransa Adalet Bakanı ise "Ülkemizin içler acısı durumunun bir özeti" diyerek güvenlik zafiyetini kabul etti. Henüz yakalanamayan 4 kişinin kimlikleri araştırılıyor.

Skandal Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı

Fransa Sayıştayı'nın yeni yayımladığı bir raporda Louvre Müzesi'ndeki ciddi güvenlik açıklarına dikkat çekildiği ortaya çıktı. Rapora göre müze alarm sistemlerinin eski olduğu, giriş-çıkış denetimlerinin yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Le Parisien gazetesi olayı "En Kral Soygun" manşetiyle duyurdu. Fransız medyası, "Yüzyılın soygunu" olarak tanımladığı olayı gün ışığında işlenmiş bir kültürel felaket olarak yorumladı.

500 Bin Eserlik Hazine Tehlikede

Louvre Müzesi'nde 500 binden fazla eser bulunuyor, ancak yalnızca 30 bine yakını sergileniyor. Soygun, müzenin hem güvenlik politikalarının hem de kültürel miras koruma sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gündeme taşıdı.