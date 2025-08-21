PODCAST CANLI YAYIN

Paris'te ateşkes görüşmesi! İsrailli bakan Katar heyetiyle bir araya geldi

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Paris'te Katar heyetiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini görüştüğü belirtildi.

Giriş Tarihi:
Paris'te ateşkes görüşmesi! İsrailli bakan Katar heyetiyle bir araya geldi

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Paris'te Katar heyetiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini görüştüğü belirtildi.

PARİS'TE ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, Bakan Dermer ile Katar heyetinin Hamas'ın yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt vermesinin ardından salı günü ilk kez görüştüğü kaydedildi.

Mısır ve Katar'ın İsrail'in söz konusu ateşkes önerisini olumlu karşılaması için yoğun temaslarını sürdürdüğü basına yansımıştı.

Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine yanıtının arabulucular kanalıyla Tel Aviv yönetimine iletildiği bildirilmişti.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmalarına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etmişti.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

HAMAS ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

Mısır basını, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

Söz konusu önerinin aynı zamanda Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca girmesi için "sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını" da içerdiği belirtilmişti.

Ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest kalması ile 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğü basına yansımıştı.

