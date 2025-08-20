İsrail'den Gazze'de 60 bin yedek askerle katliam hazırlığı | Ordu sözcüsü duyurdu: İlk aşama başladı

PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, planın ilk aşamasının başladığını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı duyuruldu. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in dün gece Gazze kentini işgal planını Savunma Bakanı Yisrael Katz'a sunmasının ardından alınan kararla ilerleyen günlerde 60 bin yedek asker silah altına alınacak.Gazze’de katliam hazırlığı yapan İsrail bir yandan Batı Şeria’daki işgalde de yeni bir aşamaya geçti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, planın ilk aşamasının başladığını duyurdu.

GAZZE'NİN ÇEVRESİ KONTROL ALTINDA
Defrin "Hamas ile çatışmanın ardından Gazze Şehrine planlanan operasyonun ilk aşamasına geçildi. İsrail ordusu Gazze şehrinin çevresini kontrol altına aldı" dedi.

İSRAİL İŞGAL PLANINI ONAYLADI
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı duyuruldu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, gece Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali üzerine yapılan toplantının ardından Bakan Katz, bu sabah ordunun işgal planını onayladı.

Savunma Bakanı Katz'ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarıldı.

Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" verildiği duyuruldu.

İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

60 BİN YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in dün gece Gazze kentini işgal planını Savunma Bakanı Yisrael Katz'a sunmasının ardından alınan kararla ilerleyen günlerde 60 bin yedek asker silah altına alınacak.

Göreve çağrılacak yedek askerlerin tamamının Gazze kentini işgal saldırılarına katılmasının öngörülmediği belirtilirken kente işgal saldırılarının sürmesi halinde ordudaki yedek asker sayısının 130 bine çıkması bekleniyor.

Söz konusu karar, Savunma Bakanı Katz'ın Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali planının görüşüldüğü toplantı sonrası geldi.

GAZZE'DE İLHAK HAZIRLIĞI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

BATI ŞERİA'DA SKANDAL E1 PROJESİ

Gazze'de katliam hazırlığı yapan İsrail bir yandan Batı Şeria'daki işgalde de yeni bir aşamaya geçti.

Kudüs ile Batı Şeria'daki Ma'ale Adumim yerleşim birimi arasında yaklaşık 3 bin 400 konut birimi inşa etmeyi amaçlayan ve büyük tartışmalara yol açan E1 yerleşim projesi, Savunma Bakanlığı'na bağlı Sivil Yönetim Yüksek Planlama Komitesi tarafından nihai olarak onaylandı.

Aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nda bakanlık yapan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kararı "tarihi" olarak nitelendirerek, bunun "iki devletlilik yanılgısını fiilen ortadan kaldıran ve Yahudi halkının İsrail topraklarının kalbindeki hakimiyetini pekiştiren önemli bir adım" olduğunu söyledi.

İSRAİL FİLİSTİN DEVLETİ OLASILIĞINI ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYOR

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim yetkilisi Aviv Tatarsky, "Bugün çıkan onay kararı, İsrail yönetiminin, Bakan Smotrich'in Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmayı ve Batı Şeria'yı fiilen ilhak etmeyi amaçlayan 'stratejik planını' ne kadar kararlı bir şekilde sürdürdüğünü gösteriyor. Bu, apartheid rejiminin kasıtlı bir seçimidir." dedi.

Tatarsky, "Uluslararası toplum, barış ve Filistin devleti konusunda ciddiyse, E1 bölgesinde Filistinlilerin yerinden edilmesini ve Batı Şeria'nın kalbinde yeni bir yerleşim yerinin kurulmasını önlemek için hızlı bir şekilde harekete geçmelidir." çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, geçen hafta, Ma'ale Adumim yerleşimini 20 Ağustos Çarşamba gününden itibaren genişleterek iki katına çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

Smotrich, "E1projesiyle Ma'ale Adumim yerleşimini Kudüs kentine bağlamayı ve Filistinlilerin Ramalllah ile Beytüllahim kentleri arasındaki ulaşımını kesmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "Batı Şeria ilhakını" resmi olarak duyurmasını talep eden Smotrich, "Batı Şeria'daki egemenliğimiz konusunda tarihi bir ilana yakın olduğumuza inanıyorum." demişti.

