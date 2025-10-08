Nobel Kimya Ödülleri de sahiplerini buldu! Geçen yıl yapay zeka kazanmıştı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, metal-organik çerçevelerin geliştirilmesindeki çalışmalarından dolayı 2025 Nobel Kimya Ödülü'nü Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar M. Yaghi'ye verdi.

GEÇEN YIL YAPAY ZEKA KAZANMIŞTI

2024 ödülü, Seattle'daki Washington Üniversitesi'nden biyokimyacı David Baker ile Londra merkezli İngiliz-Amerikan yapay zeka (YZ) araştırma laboratuvarı Google DeepMind'da bilgisayar bilimcileri olan Demis Hassabis ve John Jumper'a verildi.

Üçlü, yaşamın yapı taşları olan yeni proteinleri çözmek ve tasarlamak için güçlü teknikler keşfettikleri için ödüle layık görüldü. Çalışmaları, yapay zeka da dahil olmak üzere ileri teknolojiler kullanıyor ve yeni ilaçların ve diğer malzemelerin üretim şeklini potansiyel olarak dönüştürebilir.