Zohran Mamdani New York’un ilk Müslüman başkanı oldu

New York'taki yerel seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı. 34 yaşındaki Demokrat Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı. Filistin'e verdiği destekle bilinen Mamdani, Haziran ayında yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu’yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor." ifadeleriyle yanıt verdi.