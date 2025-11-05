Trump ve İsrail karşıtı Zohran Mamdani seçimi kazandı

New York'taki yerel seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı. 34 yaşındaki Demokrat Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı. Zafer konuşmasında Trump'a seslenen Mamdani, "O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç." dedi. Filistin'e verdiği destekle bilinen Mamdani, Haziran ayında yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu’yu tutuklardı." ifadeleri kullanmıştı.