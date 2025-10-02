New York LaGuardia’da iki yolcu uçağı çarpıştı: 2 yaralı

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait Endeavor Air şirketine bağlı iki yolcu uçağı taksi sırasında çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Yetkililerin açıklamasına göre, Virginia eyaletinin Roanoke kentine gitmek üzere hazırlanan 5155 sefer sayılı uçak, taksi sırasında kanadıyla, Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinden gelen ve aprona yönelen 5047 sefer sayılı uçağın burun kısmına çarptı. Olay anında uçaklarda toplam 93 yolcu bulunuyordu. Çarpışmanın düşük hızda gerçekleştiği bildirildi.